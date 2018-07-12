Планирование документальных снимков

Что может сделать редактор небольшого издания, чтобы улучшить качество фотографий?
Документальная фотография — такой же продукт совместных усилий редактора и журналиста (пусть он и называется «фотограф»), как и любой редакционный текст или инфографика. И так же, как и любой другой материал, он требует планирования. Чем менее профессионален ваш фоторепортер, тем более тщательным и детальным должен быть этот процесс, тем больше подготовительной работы должен брать на себя редактор. Если ставить задачу так: «Мы пишем про капусту, сходи сфотографируй что-нибудь», то принесут именно «что-нибудь», а не фото, которое захочется ставить в газету.
В маленьких изданиях часто нет фоторедактора, который сможет объяснить фотожурналисту, что нужно делать. Часто нет даже и фотокорреспондента как такового: съемкой по мере сил занимаются все корреспонденты — благо современные смартфоны и фотоаппараты позволяют делать технически публикуемые снимки и без специальных знаний. Но как помочь фоторепортеру, если вы, редактор, и сами неуверенно себя чувствуете в этой теме? Просто задайте правильные вопросы.
В ЧЕМ ИСТОРИЯ?
При кажущейся простоте — самый важный и сложный вопрос. Если вы на него ответите в одном предложении, значит, вы сможете понять, что писать и снимать. Например, на пресс-конференции в мэрии объявили, что выделены деньги и за год планируется отремонтировать все центральные улицы в вашем городке. Самое ужасное, что может сделать местное издание, это написать отчет с пресс-конференции и сопроводить этот отчет съемками дядек, которые что-то там по бумажке бубнят. Потому что история не в том, что прошла пресс-конференция (это просто место, где вы узнали ценную информацию), не в том, что выделили деньги, и даже не в том, что дороги (возможно!) отремонтируют. А, например, в том, что:
1) «Через год я смогу ездить по городу, не боясь, что у моей машины отвалится колесо», или
2) «Через год я смогу доезжать до работы в два раза быстрее, потому что не придется сбавлять скорость у каждой ямы», или
3) «Теперь все лето город будет в пробках из-за повсеместного ремонта», или
4) «Сделают только ямочный ремонт, и после зимы станет только хуже, потому что денег на нормальный ремонт все равно не хватит. 5 лет назад выделяли в два раза больше денег, и хватило только на ямочный ремонт», или
5) «Значит, так и буду я выбираться по буеракам из своего двора, если ремонтировать будут только центральные улицы».
Вариантов может быть сколько угодно. Один информационный повод способен (а важный и должен) разветвиться в несколько историй, публикаций, которые могут появляться и одновременно, и последовательно в разных номерах на протяжении какого-то времени. Но совершенно необходимо, чтобы ваше внутреннее, редакционное объяснение того, в чем же суть истории, звучало так, чтобы из него было понятно, почему читателю нужно все это знать. Чем буквальней — тем проще вам будет работать. Еще раз подчеркну. Фокус истории — это не то, что произошло, происходит или будет происходить. Это то, почему вы вообще беретесь за эту тему, почему это важно читателю.
Примеры планирования при организации документальной фотосъемки
ПОРТРЕТ В АНТУРАЖЕ
ИСТОРИЯ: Жители одного из московских районов развернули кампанию против строительства мечети на месте одного из скверов.
ФОТО: Один из организаторов кампании сфотографирован на том месте, где вроде бы должна была появиться мечеть. Видно, кто протестует, ради чего борьба (виден сквер, понятен его размер и качество), есть знаки протеста (табличка).
КТО НАШ ГЕРОЙ?
Когда понятно, каков фокус вашей истории (или в чем фокусы нескольких историй, которые вырисовываются вокруг события), тогда нужно решать, через кого эту историю вы будете рассказывать. Помните, что любая проблема, любая радость — это проблема и радость для кого-то. Всякую историю нужно стремиться рассказать через человека, потому что тогда она и будет — для человека. Чаще всего люди не будут испытывать никакой эмоции по поводу изображения улицы или по поводу изображений грязи. Они не могут сопереживать предметам. Они могут сопереживать только другим людям. Поэтому нужно искать реальных персонажей, уже находящихся внутри истории.
Для этого проговорите еще раз фокус вашей предполагаемой истории и спросите себя: кто будет этому рад? кто будет не рад? чья жизнь изменится и как? кто и как будет вынужден менять свои привычные рутины? как с этой историей взаимодействует человек сейчас? как это физически происходит и внешне выглядит
Например, если мы выбрали ФОКУС № 1 («Через год я смогу ездить по городу, не боясь, что у моей машины отвалится колесо»), для кого это может быть важно? Ну, например, для:
• Почтальонши, которая каждый день наматывает на велосипеде по буеракам безумные километры с тяжелой сумкой, а она уже женщина немолодая и грузная,
• Молодой мамы, которая везет ребенка в детский сад на маленькой дешевой иномарке, тщательно объезжает все буераки, боится потерять колесо и напугать ребенка, встает пораньше, чтобы успеть доехать до детского сада, а потом — до работы,
• Хозяйке дома, расположенного возле самой большой и никогда не высыхающей лужи: окна и забор ее дома всегда потому забрызганы грязью, а палисадник в пыли. Перебирать варианты можно бесконечно, и совершенно нормально, что вы их не сами все время придумываете, а они приходят в процессе обсуждения задачи с фотожурналистом, другими репортерами и редакторами: разные люди принесут разный опыт и разные идеи.
Когда вы определитесь с героем (или героями), спланируйте ситуацию съемки. То есть что именно по поводу этих героев вы будете снимать. Для этого ответьте на вопрос: В чем проявляется история для вашего героя и как он сам выглядит в этой истории?
Самое простое и наименее интересное, что можно сделать, — это портрет с информативной подписью. Это лучше, чем ничего, но маловато для хорошего фотоснимка. Лицо человека отнюдь не иллюстрирует, например, проблему плохих дорог.
Как минимум постарайтесь сделать портрет в антураже, где есть и человек (пусть позирующий), и какая-то деталь, свидетельство того, как ваш герой связан с рассказываемой историей. Например:
• Почтальонша демонстрирует стену в гараже мужа, на которой висят четыре квадратных велосипедных колеса, столько их пришлось заменить за последний месяц из-за колдобин.
• Девушка со своим ребенком стоит у своего автомобиля, вплотную стоящего колесом у какой-нибудь из наиболее устрашающих колдобин, так чтобы было видно, насколько большой проблемой для такой маленькой машинки являются столь глубокие ямы.
• Женщина демонстрирует слой грязи, который остается на пальце, если провести им по оконному стеклу.
Однако гораздо лучше и правильнее, если вы сможете избежать позирования, но сможете показать, что реально значит для вашего героя какая-то проблема или какое-то улучшение. Например:
• снять, как почтальонша едет по буеракам, как старается удержать равновесие в процессе, как перетаскивает велосипед через лужи (можно и видео сделать, например, камеру установить куда-нибудь на велосипед — тряска будет показательная),
• снять, как молодая мама рулит и внимательно следит за дорогой в каком-то особенно опасном месте и / или вытаскивает из заляпанной машины ребенка, чтобы отвести его в детский сад,
• снять, как хозяйка дома очищает забрызганный грязью забор или отмывает окна.
Крайне важно понимать, что эти кадры не могут быть постановочными. Нельзя просить героев что-то изобразить для вас. Никогда нельзя просить героя притвориться, что он что-то делает. Это мгновенно перестает быть документальной фотографией. Узнайте, когда и по какому маршруту почтальонша развозит почту, следуйте за ней и не заставляйте проехаться еще разок, для хорошего кадра. Дождитесь маму у детского сада и снимайте, как она реально выгружает ребенка. Узнайте у хозяйки, когда она собирается мыть окна в ближайшее время, и придите именно тогда. Так же как вы не можете додумывать факты в тексте, вы не можете фальсифицировать то, что происходит в кадре.
ИСТОРИЯ: В некоторых московских районах открылись бесплатные курсы, где пенсионеров учат пользоваться компьютером и интернетом.
ФОТО: Заранее примерно понятно, как будет выглядеть процесс: люди за компьютерами. Когда я учил свою маму пользоваться компьютером, она все записывала в тетрадку, очень внимательно и напряженно во все вникала. Можно было ожидать аналогичной эмоции и у участников этих тренингов. Соответственно, была поставлена задача фотокорреспонденту искать примерно это внимательное напряжение.
КОГДА И ГДЕ ЛУЧШЕ СНИМАТЬ?
Отчасти это связано с предыдущим вопросом. Но дополнительно важно выбрать оптимальное время и место съемки. Во-первых, могут быть проблемы с освещенностью. Что-то можно и нужно снимать ночью, но что-то лучше даже и не пытаться (про вспышку забудьте). Во-вторых, есть фактор погоды. Чтобы снять заляпанную машину или лужу, скорее всего вам понадобится мокрая погода. В-третьих, лучше выбирать ту позицию в пространстве, которая позволит наиболее выпукло показать вашу историю. Например, почтальоншу лучше всего фотографировать, когда она будет пробираться через самую раздолбанную улицу, а не там, где все относительно хорошо. Все эти моменты повлияют на конечный результат, и их нужно учитывать при планировании.
ЧТО БУДЕТ ВИДНО В КАДРЕ?
Опытные фотографы знают: то, что видит камера, и то, что видит человек, — большая разница. Человек видит ситуацию, достраивая в мозгу недостающие элементы, а камера видит только то, что попадает в объектив. Вряд ли получится изловчиться так, чтобы в одном кадре были и выражение ужаса на лице почтальонши, и общий план изрытой дороги. Скорее всего получится что-то одно. Соответственно, не нужно давать фотографу таких нереалистичных указаний. Пусть лучше снимет отдельно и то, и то.
КАКИЕ РАКУРСЫ И ПРОПОРЦИИ НУЖНЫ?
Если вы не очень уверены в профессионализме своего фотожурналиста, можно проговорить с ним даже то, с какого ракурса снимать. Например: «Нам нужен будет общий ракурс дороги с максимумом колдобин, но и должна быть видна в масштабе почтальонша на велике. На улице такой-то полно ям, и со второго этажа школы можно снять и улицу, и почтальоншу сверху». Или: «Чтобы показать глубину выбоины на дороге, сделай несколько кадров с самой низкой точки, с земли». Вы также можете обсудить какие-то специфические детали, которые неплохо сфотографировать: туфли молодой мамы после того, как она попыталась пробраться через грязь к детскому саду, или, скажем, гору одноразовых салфеток, которые ушли на отмывку окон.
СПЛАНИРОВАННЫЕ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ: Насколько сложно быть нестандартно выглядящим человеком в Москве. На примере одной пары, которая выбрала внешний стиль, сильно разнящийся со всеми условными нормами и представлениями о том, как можно выглядеть.
ФОТО: Пара так одевается и ходит всегда, а не специально наряжается для фотосъемки. История, по сути, о столкновении обыденного с необычным, нормы — с ненормой. Это столкновение лучше всего можно показать через ситуации, когда столь необычно выглядящие люди занимаются совершенно обыденными делами, например, просто едут по каким-то своим домашним хлопотам в метро. Фотограф просто должен был провести какое-то время с ребятами, пока они жили своей обычной повседневной жизнью.
При этом, если не хватает своего опыта, отсматривайте фотоальбомы, фотосайты. Лучшее объяснение — это показать: «Вот примерно так сними». Помните, какие пропорции снимка вам понадобятся. Если ваша первая полоса не предусматривает вертикальных фотографий, то сориентируйте соответственно репортера: пусть он выжимает максимум из горизонталей. Поговорите с дизайнером (для важных историй — обязательно). У него могут быть специфические запросы и идеи по поводу пропорций снимков: например, он может попросить фотографию с сильно выраженной горизонтальной или вертикальной пропорцией или вообще попросит снять что-то определенное.
НАСКОЛЬКО РЕАЛИСТИЧНА ЗАДАЧА?
В итоге — крайне важный вопрос. Не позволяйте вашим фантазиям заводить вас слишком далеко. Задача: «Сними, как почтальонша подлетает на кочке, у нее из сумки разлетаются письма, а прохожий, видя это, хватается за сердце» — нереалистична. Это можно заснять случайно, но шансы на удачу малы. Будьте так же реалистичны, когда ищете героя. Если затраты на поиск героя отвлекают все силы и нет времени на производство самого материала, то нужно искать другой вариант рассказывания истории. Заставляйте себя каждый раз вкладывать в планирование фото все больше и больше творческих усилий, но все-таки оставайтесь реалистами. Четко понимайте и свои производственные задачи, и кадровые возможности.
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ: Жильцы одного из московских домов получили очень высокие счета за воду. Оказалось, что дворники залили каток, подключившись к домовой трубе.
ФОТО: План изначально был другой. Но, оказавшись на месте, фотограф увидел мальчика, играющего на льду в «войнушку». Корреспондент спросил у него: чего, мол, не катаешься? А мальчик сказал, что каток так плохо залит, что кататься на нем невозможно. В итоге получилась прекрасная иллюстрация разгильдяйства: мало того, что каток залили за счет жителей, так еще и залили его бесполезно — нельзя им пользоваться. Хороший пример того, как важно, чтобы фотокорреспондент общался с людьми на месте, был готов импровизировать и предложить свой вариант иллюстрирования истории. В общем, хороший фотокорреспондент всегда так и делает.
ПЛАН — НЕ ДОГМА
Разумное планирование позволит вам более или менее гарантированно получать фотоснимки приличного качества. Но помните, что самые гениальные кадры никогда не спланируешь. Они просто случаются, потому что фотожурналист на месте что-то увидел, почувствовал, угадал. План — это только способ помочь репортеру принести нужный снимок, но он не должен упускать открывающихся на месте возможностей только потому, что ему «никто не сказал, что это нужно снять».