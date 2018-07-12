Планирование документальных снимков

Документальная фотография — такой же продукт совместных усилий редактора и журналиста (пусть он и называется «фотограф»), как и любой редакционный текст или инфографика. И так же, как и любой другой материал, он требует планирования. Чем менее профессионален ваш фоторепортер, тем более тщательным и детальным должен быть этот процесс, тем больше подготовительной работы должен брать на себя редактор. Если ставить задачу так: «Мы пишем про капусту, сходи сфотографируй что-нибудь», то принесут именно «что-нибудь», а не фото, которое захочется ставить в газету.

В маленьких изданиях часто нет фоторедактора, который сможет объяснить фотожурналисту, что нужно делать. Часто нет даже и фотокорреспондента как такового: съемкой по мере сил занимаются все корреспонденты — благо современные смартфоны и фотоаппараты позволяют делать технически публикуемые снимки и без специальных знаний. Но как помочь фоторепортеру, если вы, редактор, и сами неуверенно себя чувствуете в этой теме? Просто задайте правильные вопросы.

В ЧЕМ ИСТОРИЯ?

При кажущейся простоте — самый важный и сложный вопрос. Если вы на него ответите в одном предложении, значит, вы сможете понять, что писать и снимать. Например, на пресс-конференции в мэрии объявили, что выделены деньги и за год планируется отремонтировать все центральные улицы в вашем городке. Самое ужасное, что может сделать местное издание, это написать отчет с пресс-конференции и сопроводить этот отчет съемками дядек, которые что-то там по бумажке бубнят. Потому что история не в том, что прошла пресс-конференция (это просто место, где вы узнали ценную информацию), не в том, что выделили деньги, и даже не в том, что дороги (возможно!) отремонтируют. А, например, в том, что:

1) «Через год я смогу ездить по городу, не боясь, что у моей машины отвалится колесо», или

2) «Через год я смогу доезжать до работы в два раза быстрее, потому что не придется сбавлять скорость у каждой ямы», или

3) «Теперь все лето город будет в пробках из-за повсеместного ремонта», или

4) «Сделают только ямочный ремонт, и после зимы станет только хуже, потому что денег на нормальный ремонт все равно не хватит. 5 лет назад выделяли в два раза больше денег, и хватило только на ямочный ремонт», или

5) «Значит, так и буду я выбираться по буеракам из своего двора, если ремонтировать будут только центральные улицы».

Вариантов может быть сколько угодно. Один информационный повод способен (а важный и должен) разветвиться в несколько историй, публикаций, которые могут появляться и одновременно, и последовательно в разных номерах на протяжении какого-то времени. Но совершенно необходимо, чтобы ваше внутреннее, редакционное объяснение того, в чем же суть истории, звучало так, чтобы из него было понятно, почему читателю нужно все это знать. Чем буквальней — тем проще вам будет работать. Еще раз подчеркну. Фокус истории — это не то, что произошло, происходит или будет происходить. Это то, почему вы вообще беретесь за эту тему, почему это важно читателю.

Примеры планирования при организации документальной фотосъемки