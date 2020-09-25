Дайджест на выходные #182

Как написать хороший текст начинающему журналисту или профессиональное взросление

На пути профессионального взросления любой журналист сталкивается с проблемами. Где брать темы? Как не бояться чистого листа? С чего начать материал? На все эти вопросы отвечает Галия Алеева, прошедшая путь от юнкора в местной газете, до корреспондента на федеральном телевидении.

Список полезной литературы прилагается.

Продолжается прием заявок на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2021»

До 31 октября принимаются заявки на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2021».

В 2020 году проект «Золотой фонд прессы» расширяется и представляет новый конкурс «Золотой фонд прессы 2.0» для сайтов и аккаунтов в социальных сетях средств массовой информации и корпоративных медиапроектов PR-служб.

Участвуя в проекте, издания имеют уникальную возможность получить независимую оценку экспертов медиаотрасли, профессиональные рекомендации по устранению недостатков, повышению качества, конкурентоспособности изданий, монетизации контента, принять участие в работе ежегодного Делового форума СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития».

Стоимость регистрационного взноса при подаче заявки и оплате до 30 сентября — 16 800 руб., с 1 октября — 19 200 руб.

Участники проекта «Золотой фонд прессы-2021» могут принять участие в работе Делового форума и воркшоп-практике, которые пройдут 19-21 октября 2020 года, БЕСПЛАТНО.

Клуб молодого журналиста. Критикуем критика, критикующего критиков

Как неверный лид может лишить материал цели, а бездоказательность — превратить текст в сатиру на его же автора? Разбираем текст о диванных критиках вместе со старшим преподавателем кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ Инной Тимченко.

Как работают гастрономические издания и их журналисты

Почему оценка блюд может быть опасна для здоровья, сложно ли профессиональным журналистам конкурировать с фуд-блогерами и как писать интересные истории о еде — об этом и многом другом мы поговорили с главными редакторами и обозревателями изданий о еде и напитках.

10 шагов для создания качественного и востребованного онлайн-продукта

Директор по развитию цифрового направления The Times Алан Хантер предложил 10 принципов, которые помогут создать качественное и прибыльное онлайн-медиа. Вот некоторые из них:

— Не отдавайте контент даром.

— Не используйте подарки и бонусы, чтобы заманить читателей. Помните, что вы продаете новости, а не кофемашины.

— Сократите количество материалов, но сделайте их более качественными.

— Обращайте внимание не только на то, что вы делаете, но и на то, чего не делаете.

— Учитывайте привычки ваших подписчиков и управляйте ими. Так, The Times проводит специальные акции, которые помогают подписчикам выработать привычку читать, — например, выпуск серийных романов.

В России появился Центр правовой защиты журналистов

В России открылся Центр правовой защиты журналистов, созданный по инициативе Союза Журналистов России.

Организация будет оказывать юридическую помощь редакциям, средствам массовой информации и журналистам на безвозмездной основе. Центр планирует вести просветительскую деятельность, популяризировать правовую грамотность журналистов, а также оказывать юридическую помощь (например, предоставлять действующих адвокатов).

5 нишевых медиа обо всем на свете

Подготовили подборку малоизвестных, но интересных интернет-изданий о секретах, которые таит общественный транспорт, неловких вопросах о здоровье, спорте на стыке с литературой и многом другом.

Новая монетизация. Как меняются нишевые СМИ в эпоху COVID-19

«Все мы знаем, что крайне трудно заставить человека регулярно оплачивать что-то, что он привык получать бесплатно, — говорит специалист по связям с общественностью Одетт Барри. — А значит, настал момент отвлечься от традиционных методов заработка — рекламы и подписок — и предложить зрителю или читателю что-то новое, что-то привлекательное». Рассказываем о новой бизнес-модели СМИ.

От «макрейкеров» до «Кассандры»

В конце прошлой недели международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). В расследовании участвовали более 400 журналистов из 88 стран. О том, с чего все началось, в чем особенности работы глобальной редакции, а также что стоит у истоков расследовательской журналистики — в нашем материале.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара Камиллы Нигматуллиной «Лучшие рецепты для региональной редакции в интернете»