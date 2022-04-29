Доход Twitter от рекламы увеличился до $1,11 млрд.

Выручка американской компании Twitter в первом квартале 2022 года выросла на 16%, до $1,2 млрд. Доход от рекламы увеличился год к году на 23%, до $1,11 млрд. Это следует из финансовой отчетности компании.

Благодаря платной подписке компания получила ещё $94 млн, что на 31% меньше по сравнению с заработком за аналогичный период в прошлом году. Кроме того, выручка просела по сравнению с прошлым кварталом, когда доход от рекламы составил $1,41 млрд. В компании связали это с отголосками ситуации на Украине, не вдаваясь в подробности.

Количество ежемесячных активных пользователей социальной сети выросло почти на 16%, до 229 млн человек. При этом в Twitter отметили, что ранее этот показатель завышался. В первом квартале данные были пересчитаны по другой методике и скорректированы.

Представленные финансовые показатели не оправдали ожиданий аналитиков, которые прогнозировали Twitter выручку на уровне $1,23 млрд. Компания также отказалась от дальнейших прогнозов по выручке и отозвала все ранее поставленные цели на фоне предстоящей сделки с Илоном Маском.