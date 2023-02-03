Доходы от рекламы Google снизились в четвёртом квартале 2022 года

Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, опубликовал отчет за четвертый квартал 2022 года. Чистая прибыль холдинга снизилась на 34%, до $13,6 млрд, в сравнении с $20,6 млрд годом ранее. Это худшие результаты за четыре квартала прошлого года.

Общий рекламный доход Google в четвертом квартале составил $59,04 млрд, что меньше на 3,5%, чем за аналогичный период 2021 года — $61,2 млрд. Выручка от поисковой и прочей деятельности составила $42,6 млрд. В 2021 году этот показатель был на уровне $43,3 млрд.

Выручка от рекламы в YouTube снизилась примерно на 8%, до $7,96 млрд. В 2021 году она была на уровне $8,6 млрд.

По словам главы Alphabet и Google Сундара Пичаи, приоритетным для компании станет ИИ-направление. Холдинг планирует представить чат-бота LaMDA в ближайшие недели.