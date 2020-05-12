Доходы РБК от рекламного медиабизнеса снизились на 3%

В 2019 г. выручка группы компаний РБК от рекламного медиабизнеса, куда входят портал rbc.ru, одноименные телеканал, журнал, газета и ряд тематических проектов, сократилась на 3%, до 3,1 млрд руб. Валовая прибыль данного направления составила 1,7 млрд руб. (-7%), EBITDA — 643 млн (+8%).

Второй крупнейший сегмент, «B2B-инфраструктура», включающий регистратора доменов и хостинг, показал рост выручки и EBITDA на 5%. Именно на него РБК рассчитывает в случае снижения спроса на рекламные услуги из-за вспышки коронавируса и падения цен на нефть. Ожидаемый рост в сфере регистрации доменов и хостинга — равно как и меры по увеличению аудиторных показателей и «точечная работа с существующими и новыми клиентами» — способны компенсировать негативное влияние, которое кризис может оказать на продажи рекламы.

В прошлом году РБК активно инвестировал в направление по присвоению кредитных рейтингов (НКР) и подписной информационный сервис «РБК Pro». В итоге к апрелю 2020 г. число регистраций «РБК Pro» превысило 300 тысяч, однако инвестиции в новые проекты с длинным сроком окупаемости отразились на финансовых показателях как всей группы, так и сегмента «B2B Информация и сервисы». Совокупная EBITDA РБК снизилась на 11%, до 935 млн руб., а EBITDA сегмента упала на 773% и оказалась отрицательной: -227 млн руб.

Помимо НКР и «РБК Pro» направление «B2B Информация и сервисы» также включает проекты «РБК Исследования рынков», «РБК Конференции» и Public.ru.

В целом выручка группы РБК снизилась незначительно, с 5,94 млрд руб. до 5,87 млрд руб. по МСФО. Валовая прибыль сократилась с 3,3 млрд руб. до 3,1 млрд руб., прибыль от операционной деятельности стала меньше почти в два раза: 329 млн руб. против 618 млн руб. в 2018 г. Прибыль до налогообложения составила 3,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 3,3 млрд руб. двумя годами ранее. По РСБУ чистый убыток РБК составил 354,3 млн руб. При этом медиахолдинг урезал расходы на рекламу с 513 млн до 452 млн руб.

Что касается второстепенных активов, то после продажи Cnews выручка данного направления снизилась на 22%, до 259 млн руб., а EBITDA упала на 35%, до 91 млн руб. Как сообщила компания, сейчас они изучают возможности по развитию проекта Loveplanet и росту его выручки, в том числе на иностранных рынках.