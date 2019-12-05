Apple назвала самые популярные в 2019 году российские подкасты

Apple представила рейтинги самых популярных в 2019 году российских подкастов. Их разделили на две категории — самые лучшие новые и популярные за все время подкасты. В каждый из них вошли по 25 подкастов, связанных в том числе с музыкой, кинематографом и литературой.

«Этот год в России был богат на подкасты. Ведущие медиаорганизации и независимые авторы подарили нам массу новых выпусков. Подкасты завоевали всеобщее внимание, приняв на себя освещение важных моментов и событий из жизни современного общества», — говорится в пресс-релизе компании.

Относительно новых подкастов, в Apple отметили, что «документальные пoдкасты-расследования в 2019 году снова вoзглавили чарты по всему миру». В России в пятерку самых лучших новых подкастов попали «Так вышло» от Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого, «Английский по песням», «Сперва роди», «В предыдущих сериях» и «Полка».

В рейтинг самых популярных новых российских подкастов также вошли:

• «TED на русском языке»,

• «Короче, история»,

• «Собака съела дневник»,

• «Деньги пришли»,

• «Время Перемен»,

• «Сядь, подыши»,

• «Не перебивай»,

• «Перемотка»,

• «Эмоциональный Интеллигент»,

• «Кто бы говорил»,

• «Мы не договорили!»,

• «#sekta podcast»,

• «О, что я узнал»,

• «Зачем я это увидел?»,

• «От хора до хардкора»,

• STUDIO 21 Podcasts,

• «Шум и яркость»,

• «8 историй из 90-х»,

• Gurov Digital,

• W-Talk.

В тройку лидеров рейтинга самых популярных подкастов 2019 года в России попали «Пожалуй, самая красивая музыка на свете!», «ЕвроХит Топ 40 «Европа Плюс»Official — новинки песен» и Radio Record.

В топ-25 также вошли:

• «Русский танцпол»,

• «Брендятина — истории брендов»,

• «Лекции Arzamas»,

• Minute English,

• «Два по цене одного»,

• «Это разве секс? 18+»,

• «Личная эффективность»,

• «Чтение»,

• «НОРМ»,

• KuJi Podcast,

• «180 градусов»,

• «Как жить»,

• «Так вышло»,

• «Это непросто»,

• «Подкаст «Лайфхакера»,

• «Давай Поговорим»,

• «Игры разума»,

• «Медуза в курсе»,

• «Английский по песням»,

• «Учим английский с Don’t Speak»,

• «Сперва роди»,

• «Книжный базар».

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