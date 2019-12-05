Apple назвала самые популярные в 2019 году российские подкасты

Apple представила рейтинги самых популярных в 2019 году российских подкастов. Их разделили на две категории — самые лучшие новые и популярные за все время подкасты. В каждый из них вошли по 25 подкастов, связанных в том числе с музыкой, кинематографом и литературой.
«Этот год в России был богат на подкасты. Ведущие медиаорганизации и независимые авторы подарили нам массу новых выпусков. Подкасты завоевали всеобщее внимание, приняв на себя освещение важных моментов и событий из жизни современного общества», — говорится в пресс-релизе компании.
Относительно новых подкастов, в Apple отметили, что «документальные пoдкасты-расследования в 2019 году снова вoзглавили чарты по всему миру». В России в пятерку самых лучших новых подкастов попали «Так вышло» от Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого, «Английский по песням», «Сперва роди», «В предыдущих сериях» и «Полка».
В рейтинг самых популярных новых российских подкастов также вошли:
• «TED на русском языке»,
• «Короче, история»,
• «Собака съела дневник»,
• «Деньги пришли»,
• «Время Перемен»,
• «Сядь, подыши»,
• «Не перебивай»,
• «Перемотка»,
• «Эмоциональный Интеллигент»,
• «Кто бы говорил»,
• «Мы не договорили!»,
• «#sekta podcast»,
• «О, что я узнал»,
• «Зачем я это увидел?»,
• «От хора до хардкора»,
• STUDIO 21 Podcasts,
• «Шум и яркость»,
• «8 историй из 90-х»,
• Gurov Digital,
• W-Talk.
В тройку лидеров рейтинга самых популярных подкастов 2019 года в России попали «Пожалуй, самая красивая музыка на свете!», «ЕвроХит Топ 40 «Европа Плюс»Official — новинки песен» и Radio Record.
В топ-25 также вошли:
• «Русский танцпол»,
• «Брендятина — истории брендов»,
• «Лекции Arzamas»,
• Minute English,
• «Два по цене одного»,
• «Это разве секс? 18+»,
• «Личная эффективность»,
• «Чтение»,
• «НОРМ»,
• KuJi Podcast,
• «180 градусов»,
• «Как жить»,
• «Так вышло»,
• «Это непросто»,
• «Подкаст «Лайфхакера»,
• «Давай Поговорим»,
• «Игры разума»,
• «Медуза в курсе»,
• «Английский по песням»,
• «Учим английский с Don’t Speak»,
• «Сперва роди»,
• «Книжный базар».
Источник: РБК Иллюстрация: shutterstock.com