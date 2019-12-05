Apple назвала самые популярные в 2019 году российские подкасты

Теги: 
подкасты
Apple
Дек 5, 2019

Apple представила рейтинги самых популярных в 2019 году российских подкастов. Их разделили на две категории — самые лучшие новые и популярные за все время подкасты. В каждый из них вошли по 25 подкастов, связанных в том числе с музыкой, кинематографом и литературой.

«Этот год в России был богат на подкасты. Ведущие медиаорганизации и независимые авторы подарили нам массу новых выпусков. Подкасты завоевали всеобщее внимание, приняв на себя освещение важных моментов и событий из жизни современного общества», — говорится в пресс-релизе компании. 

Относительно новых подкастов, в Apple отметили, что «документальные пoдкасты-расследования в 2019 году снова вoзглавили чарты по всему миру». В России в пятерку самых лучших новых подкастов попали «Так вышло» от Екатерины Кронгауз и Андрея Бабицкого, «Английский по песням», «Сперва роди», «В предыдущих сериях» и «Полка».

В рейтинг самых популярных новых российских подкастов также вошли: 

•   «TED на русском языке»,

•   «Короче, история»,

•   «Собака съела дневник»,

•   «Деньги пришли»,

•   «Время Перемен»,

•   «Сядь, подыши»,

•   «Не перебивай»,

•   «Перемотка»,

•   «Эмоциональный Интеллигент»,

•   «Кто бы говорил»,

•   «Мы не договорили!»,

•   «#sekta podcast»,

•   «О, что я узнал»,

•   «Зачем я это увидел?»,

•   «От хора до хардкора»,

•   STUDIO 21 Podcasts,

•   «Шум и яркость»,

•   «8 историй из 90-х»,

•   Gurov Digital,

•   W-Talk.

В тройку лидеров рейтинга самых популярных подкастов 2019 года в России попали «Пожалуй, самая красивая музыка на свете!», «ЕвроХит Топ 40 «Европа Плюс»Official — новинки песен» и Radio Record.

В топ-25 также вошли:

•   «Русский танцпол»,

•   «Брендятина — истории брендов»,

•   «Лекции Arzamas»,

•   Minute English,

•   «Два по цене одного»,

•   «Это разве секс? 18+»,

•   «Личная эффективность»,

•   «Чтение»,

•   «НОРМ»,

•   KuJi Podcast,

•   «180 градусов»,

•   «Как жить»,

•   «Так вышло»,

•   «Это непросто»,

•   «Подкаст «Лайфхакера»,  

•   «Давай Поговорим»,

•   «Игры разума»,

•   «Медуза в курсе»,

•   «Английский по песням»,

•   «Учим английский с Don’t Speak»,

•   «Сперва роди»,

•   «Книжный базар».

Источник: РБК
Иллюстрация: shutterstock.com
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