Доля российских рекламодателей на ТВ составила 73% к сентябрю 2022 года

Локализация и уход иностранных игроков повышают долю российских рекламодателей на телевидении. С января по сентябрь 2022 года она составила 73%, следует из презентации «Национального рекламного альянса». Рост бюджетов в период с июня по сентябрь 2022 года — 19% год к году.

В альянсе подчеркивают, что увеличение доли отечественных рекламодателей — «это хорошо, потому что в краткосрочном периоде рынок будет меньше зависеть от геополитики». Однако это временно, поскольку ряд зарубежных игроков зашли на рынок России, но пока не успели зайти в рекламу, пояснили в НРА.

В НРА считают, что:

— Будет расти влияние СМБ [средний и малый бизнес] на повестку рекламного рынка, это уже происходит в региональной рекламе;

— К концу года ряд средних национальных производителей вырастут в крупных — топ рекламодателей обновится снова;

— Спрос на годовые контракты останется высоким;

— Крупные игроки продолжат усиливать присутствие в региональном ТВ;

— Бум коротких продающих креативов пройдёт, рынок найдёт новый баланс брендинг/перфоманс.

Ранее альянс представил индустриальный отчет за первое полугодие 2022 года. В нем отмечалось, что с марта 2022 года доля отечественных рекламодателей на российском рынке телерекламы стала ощутимо расти и в июне достигла рекордного значения в 80%. В целом за первое полугодие российские рекламодатели формировали 67% рынка ТВ, что на 14 п.п. выше прошлогоднего значения.