Дом Радио начал выпускать интеллектуальную газету

Дом Радио начал выпускать свою бесплатную интеллектуальную газету «Р.А.Д.И.О».

У газеты футуристская верстка. Темы первого выпуска — рецензия Даниила Хармса на концерт Эмиля Гиллельса, фрагмент из книги В.Мазина и художника Пепперштейна «Толкование сноведений», статья «Единственность решения внешних задач для уравнения Лапласа на плоскости», эссе «Что заставляет людей с головой уходить в смартфон?» и другие не менее интересные и оригинальные материалы.

Первый выпуск можно найти в книжном магазине «Порядок слов».

Фото: sobaka.ru