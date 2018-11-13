Дом журналистов

Этот неприметный особняк в глубине двора на Никитском бульваре знает всяк причастный к нашей профессии. С ним многое связано. Здесь нам вручали профессиональные награды, в уютных залах и зальчиках мы проводили свои профразборки, сообща искали истину, поздравляли юбиляров и горевали об ушедших. Здесь по молодости устраивали буйные пирушки, сюда по утрам заезжали, чтобы кружкой пива вылечить больную после вчерашнего голову.

Этот дом видел классиков русской литературы, ярких политиков, выдающихся ученых, крупных деятелей культуры — все они, без чинов, охотно приходили в домжур к нам «на огонек».

Тут всегда было накурено, шумно, но при этом как-то по-особому уютно. Возможно, от того, что все были свои, коллеги, дом каким-то непостижимым образом объединял маститого фельетониста из «Правды» с расхристанным репортером из «Вечерки», монументального телеобозревателя с легкомысленным летописцем футбольных баталий.

Это был наш дом, и даже в суровые годы борьбы за трезвость он, словно неприступный бастион, оставался верен многолетней хмельной традиции. Ну а как журналисту без рюмки после трудов праведных? «Без вина, товарищ, песню не заваришь…»

Сам Союз журналистов размещался в другом доме — казенном и неприветливом, там обитали чиновники и туда, если мы и захаживали, то лишь по крайней необходимости. А вот дом на Суворовском бульваре почти всегда был родным. Случалось, его частично закрывали на ремонт, перестраивали и перекраивали. Не каждый раз это шло ему и нам на пользу. Было даже такое время, когда он стал совсем чужим: публика явно не из нашего цеха, цены в ресторане запредельные, обшарпанность, неуют. А еще было время, когда это здание рядом с Арбатом пытались у Союза отнять, целая битва тогда развернулась вокруг ДЖ, но замечательный журналист и депутат Борис Резник и прежнее руководство нашу цитадель отстояли.