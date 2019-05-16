Дональд Трамп объявил режим ЧС для защиты информационных технологий

Заявив об угрозе шпионажа для информационных технологий США, Дональд Трамп подписал указ, который вводит режим «национального ЧП».

Американский лидер поручил министру торговли запрещать сделки, которые создают риск для национальной безопасности США, и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью.

В уведомлении Трампа конгрессу говорится, что «иностранные противники» пытаются совершать злонамеренные действия в киберпространстве, включая экономический и промышленный шпионаж в США. Они все больше создают и используют уязвимости в информационных технологиях, с помощью которых хранится огромный объем секретной информации.

Новый закон призван защитить США от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.