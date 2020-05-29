Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.

По утверждению президента, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». Однако теперь введено новое регулирование на основе закона об этике в сфере коммуникаций. Раздел 230 закона освобождает онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи. Трамп заявил, что медиакомпании «не смогут больше прикрываться защитой от ответственности».

Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии президент поручил рассмотреть, смогут ли они ввести новые правила в отношении онлайн-платформ.

Ранее Twitter присвоил сообщениям Трампа маркировку с указанием, что твит может содержать недостоверную информацию. Это были посты по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. После этого он пообещал строже регулировать, а в случае необходимости — блокировать социальные медиа, поскольку те «полностью заглушают голоса консерваторов».