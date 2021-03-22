Дональд Трамп запустит свою социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп может запустить собственную социальную сеть в течение двух-трех месяцев. По словам его советника Джейсона Миллера, платформа привлечет десятки миллионов людей. Такое заявление Миллер сделал журналистам телеканала Fox News.

Советник Трампа уверен, что соцсеть станет «самой крутой и изменит правила игры». Подробностей относительно того, как именно будет публиковать свои сообщения Трамп, не уточняется. Республиканцы уже заявляли о возможности создать аналог популярных социальных сетей, поскольку многие имеющиеся интернет-ресурсы контролируют сторонники демократов.

Решение о создании собственного социального медиа бывший американский президент принял после блокировки аккаунтов в Twitter и Facebook. Администрации соцсетей усмотрели в публикациях Трампа подстрекательства к насилию и беспорядкам.

Также Дональд Трамп высказывался о возможности создания собственного СМИ — цифрового телеканала с онлайн-трансляциями, работающего по подписке. Оно должно составить конкуренцию телекомпании Fox News. Действующий на тот момент президент обвинил телеканал в выражении симпатии к его конкуренту на выборах. Fox News преждевременно заявил о победе Джозефа Байдена при подсчете голосов в Аризоне, после чего эту информацию подхватили другие издания.