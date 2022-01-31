Плачь и читай: откуда взялись думскроллеры?

На любой контент найдется потребитель, даже на заметки об очередном пожаре, автомобильной аварии или убийстве. К примеру, в Санкт-Петербурге один из самых охватных пабликов в VK — «ДТП и ЧП» с 1,3 млн подписчиков. Для тех, кто занимает свой досуг методичным пролистыванием ленты с негативными новостями, даже есть термин — «думскроллеры». Мы поговорили о феномене с Олегом Долгицким, медицинским психологом и частным психоаналитиком

— Почему рубрика «происшествия» — зачастую самая посещаемая?

— Основная проблема современного общества — нам всем слишком комфортно жить. В странах первого мира падает уровень насилия, преступлений меньше. К тому же жители больших городов разобщены. Помимо того, что люди стремятся к расслаблению, им нужно и напряжение, а при такой обыденной жизни его не хватает. В крайних случаях начинается увлечение экстремальным спортом, страйкболом и даже шопингом — покупка дорогих вещей, которые вызывают «вау-эффект», тоже дарит искомое напряжение.

Поэтому люди и отправляются читать все эти новости об убийствах, авариях и катаклизмах — им подсознательно хочется возбудиться. Лучший способ это сделать с точки зрения психоанализа — социальные раздражители и все формы насилия. Отсюда — популярность порнографии.

— Чем заменить чтение плохих новостей? Есть ведь не настолько губительные для психики способы возбудиться…

— Есть. Например, эстетические переживания, когда от прослушивания музыки или просмотра спектакля появляются мурашки. Или ощущение собственной власти — возникает буквально эротическое возбуждение. Любовь дает то же самое — в общем, все, что связано с либидо, — сюда.

Но это малодоступно — мы ведь живем в неподлинном мире, крутимся в среде бесконечного и однообразного «ничто». И все, что позволяет хотя бы ненадолго из него выбраться, — посмотреть, какая случилась авария. Именно поэтому во многих городах так популярны паблики вроде «ДТП и ЧП». При этом большинство постов там про автомобили, потому что это драматичные истории. Автовладельцев много, они сидят, читают и думают: «А что, если и я в аварию попаду?» Гамма переживаний, причем не только эмоциональных, но и экономических — страшно за кошелек.

Люди сидят на унылых работах, бесцельно листают ленту — такое состояние равносильно смерти. А человек от смерти бежит. Поэтому любая форма изменения состояния (неважно, в хорошую или плохую сторону), например, пересылка друг другу этих новостей о катастрофах, — попытка почувствовать себя живым, активным.

Да и журналисты стараются, чтобы такие новости заметили: плашки с происшествиями часто красного цвета. Почему люди иногда ломятся в двери, на которых красными буквами написано: «НЕ ВХОДИТЬ»? Потому что красный привлекает внимание и побуждает к действию. Подобные новости должны вызывать отторжение, поэтому и цвет нужен менее яркий — коричневый, например.

— От чего зависит эта любовь к негативу, есть какое-то разделение по уровню образования, возрасту, месту жительства? Например, чем образованнее человек, тем с меньшей вероятностью он будет таким страдать.

— Наоборот! Дело в том, что люди с высшим образованием более устойчивы по всем фронтам — у них как минимум выше стабильность работы психики, меньше реакция ко внешним напряжениям. И как раз такие люди более увлечены в том числе мрачной стороной жизни: переживаниями, размышлениями о страхе, смерти, одиночестве. Это может принимать культурную форму. У меня есть знакомый, инженер с двумя высшими образованиями, который любит black metal. Раз в год, зимой, он выезжает за город, надевает спецодежду, зарывается в снег и в наушниках слушает эту свою музыку. Это ему зачем? Осознает смерть.