Допрос Ивана Голунова в суде перенесли на 18 января

В Московском городском суде сегодня, 12 января, должен был состояться допрос журналиста «Медузы» Ивана Голунова по делу экс-полицейских, обвиняемых в его незаконном задержании и фабрикации улик. Однако из-за того, что адвокат одного из подсудимых не смог присутствовать на заседании, допрос было решено перенести на 18 число.

Кроме того, судья Сергей Груздев отчитал участников процесса за неуважительное отношение к суду. Поводом послужил звонок супруги одного из бывших полицейских, которая поинтересовалась у секретаря, допустят ли слушателей на заседание. Судья расценил такое поведение неподобающим и запретил звонить секретарю по любому вопросу. Груздев напомнил, что секретарь входит в состав суда и не уважительно так с ним общаться.

Иван Голунов, напомним, был задержан в Москве в июне 2019 года, якобы за сбыт наркотиков. Но вскоре все обвинения в его адрес были сняты, зато задерживавшие его полицейские сами оказались в роли обвиняемых. По версии следствия, они сфальсифицировали улики, чтобы повысить свои служебные показатели.