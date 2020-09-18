Допустимый объем списаний нереализованной продукции для издателей станет больше

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, увеличивающий максимально допустимый объем списания нераспроданной части тиража книжной продукции или одного номера периодического издания, за который можно уменьшить налоговую базу — с 10 до 30 процентов.

При продаже книг, газет или журналов довольно часто складывается ситуация, когда удается реализовать не всю продукцию, особенно это касается периодики. По Налоговому кодексу, сейчас издатель или распространитель может списать из-за брака, потери товарного вида или устаревания (это касается прежде всего нераспроданных газет и журналов) до 10 процентов тиража, чтобы на сумму потерь уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль. Такие списания относят к прочим расходам.

По инициативе кабинета министров было предложено увеличить допустимый процент до 30. Принятие этого закона не потребует затрат из федерального бюджета. Он был разработан во исполнение поручения Президента России. Предполагается, что такое послабление поможет изданиям уменьшить выплачиваемые налоги и в конечном итоге поддержит компании, оказавшиеся в трудной ситуации в условиях «коронакризиса».