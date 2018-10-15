Сергей Доренко: «Магия Дудя целиком основана на свежести его идиотизма»

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко негативно высказался в отношении блогера Юрия Дудя, высказав мнение о причинах его популярности. Пост доступен в его канале «Расстрига» в Telegram.

По словам Доренко, автор шоу «вДудь» не интересуется ответами гостей программы. Журналист назвал Дудя неначитанным выскочкой, который зачитывает вопросы из «бесталанной анкеты» с экрана смартфона:

Магия Дудя целиком основана на свежести его идиотизма. Это не казенный пропагандистский идиотизм, а новый, свежий, ароматный своей дикостью идиотизм. Будто вы вдруг чувствуете запах невидимого пока ещё коровника через приоткрытое стекло машины.

Он добавил, что секрет актуальности интервьюера — инаковость его идиотизма.

В августе Доренко стал одним из гостей YouTube-шоу «вДудь». После записи программы главред «Говорит Москва» обозвал ведущего «дедом Пропердыкиным из колхоза», потому что последний постоянно пытался перевести тему на 1990-е годы прошлого столетия.