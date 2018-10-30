Доренко извинился за публикацию мнения о связи трагедии в Керчи и аутизма

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко извинился за то, что в связи с трагедией в Керчи на сайте радиостанции опубликовали «высказывание, задевающее интересы детей с аутизмом, их родителей».

Речь идет о высказывании профессора, заведующего лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН, доктора биологических наук Сергея Савельева.

Он заявил, что Владислав Росляков, устроивший бойню в колледже, был аутистом. Кроме того, Савельев заявил, что аутизм – параноидальная шизофрения. Академика обвинили во лжи, передает ОТР.

Доренко в Telegram отметил, что высказывание быстро «сняли» с сайта, редакция принесла извинения, сам главред «вступил в контакт с общественными организациями, защищающими детей с аутизмом»:

Прошу считать нас, нашу радиостанцию своим союзником.

Центр проблем аутизма и служба «Милосердие» собирают подписи под обращением к РАН и Союзу журналистов России с требованием не распространять лживые сведения о людях с расстройствами аутистического спектра. Петиция опубликована на портале «Милосердия».