Французский язык как ключ к профессии или путь журналиста в зарубежные СМИ

Два года назад, уже во Франции, мне удалось встретить мною глубоко почитаемого режиссера Кристофа Оноре. Во время встречи он говорил о своих идолах, о тех, кто его вдохновил и продолжает вдохновлять — режиссёре Жаке Деми, писателе Анри Гибер, художнике Клодии Виола. Он говорил о знаках, которые часто направляют нас к чему-то, и о том, что в жизни мы сами выбираем момент, который и становится для нас отправной точкой.

Что же стало той самой отправной точкой для меня ?

Я думаю, что огромную роль в моей жизни сыграл Французский Институт, благодаря которому я узнала о существовании организации Кампюс Франс (Campus France). Кампюс Франс — французский государственный центр информации, который помогает с вопросами по получению высшего образования во Франции.

Всего в России существует пять представительств Кампюс Франс, которые призваны помогать российским студентам в выборе учебной программы или решении административных вопросов, связанных с поездкой и пребыванием во Франции по учебе. Кампюс Франс является также центром онлайн записи во французские вузы. Сама процедура онлайн подачи документов называется Etudes en France и состоит из нескольких этапов. Более подробно ознакомится с процедурой подачи документов можно на официальном сайте Французского Института в разделе Кампюс Франс в России.

Я же, узнав о возможности прохождения языковых курсов во французском университете в течение одного семестра, начала процедуру записи и регистрации для получения долгосрочной визы (visa de long séjour). Долгосрочной визой считается виза, по которой разрешено пребывать на территории Франции от 4 месяцев до года. Для получения визы необходимо в том числе перевести несколько документов на французский язык, включая диплом об окончании высшего учебного заведения с оценками. Перевод совершается через заверенного нотариально переводчика — это условие Французского Консульства.

Далее есть два варианта — либо со всеми документами на визу обратиться в Визовый центр и, доплатив за услуги, пройти таким образом через посредника, либо подавать документы напрямую во Французское Консульство, расположенное в Москве.

Подав документы в Визовый центр в Петербурге, я осознала, что моя мечта находится на расстоянии вытянутой руки и вот-вот начнёт сбываться.

И вуаля — виза получена. Долгожданный билет на рейс Петербург-Париж, перелет, аэропорт Шарль де Голль — и Bienvenue en France ! (от фр. «Добро пожаловать во Францию»).

Университетские кулуары

Университет, в котором мне предстояло проходить курсы по французскому языку в течение четырех месяцев, находился в небольшом городке Пуатье, славящемся своей многовековой историей, уходящей в далекую римскую эпоху. Факультет, на котором я обучалась, назывался Centre FLE (сокращено Центр Факультета иностранных языков) и располагался в самом университете. То есть мы, иностранные студенты со всех концов света, (а мне посчастливилось познакомиться с жителями таких стран как Колумбия, Бразилия, Америка, Англия, Южная Корея, Италия, Испания), учились в тех же стенах, что и французские студенты.

После занятий я часто тайно пробиралась на пары в амфитеатры, где слушала лекции первокурсников и второкурсников по политической истории и искусству средневековья, представляя себя на месте французских студентов.

Parlez-vous français?

Целью моего приезда было усовершенствование навыков владения «языком Мольера», ведь еще со студенческой скамьи я помнила, как преподаватели предупреждали нас, будущих журналистов, о неминуемой конкуренции, которая нас ожидала после выпуска из стен нашей альма-матер, и о том, как ценно для журналиста в наше время владение несколькими иностранными языками.