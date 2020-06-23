КМЖ

Французский язык как ключ к профессии или путь журналиста в зарубежные СМИ

От «Утра Петербурга» до парижского L’Onde Bleue

 

Многим переезд за границу представляется чем-то несбыточным и доступным лишь единицам. Однако, как выяснилось, порою одного стремления следовать во что бы то ни стало за своей мечтой достаточно, чтобы сказка стала былью, а все сомнения отошли на второй план. Своим опытом обучения за рубежом поделилась с ЖУРНАЛИСТОМ Ульяна Дорохина.

 

О любви к французскому и не только

Французский язык я начала учить как второй иностранный на третьем курсе журналистики в Петербурге, а затем продолжила его изучение в Institut Français (Французский Институт) на Невском, 12. В то время я исполняла обязанности редактора рубрики театра и кино в Арт-журнале «Около». Мой интерес к французской культуре отразился на самом издании, в котором стало появляться все больше рецензий на французские фильмы, а также материалов о ежегодном фестивале Франкофонии в Петербурге и неделе Французского кино.

Помню как на премьере фильма «Кухня в Париже», я дрожащим голосом задавала вопрос на французском актеру Венсану Перезу, а перед презентацией нового фильма Франсуа Озона «Новая подружка» («Une nouvelle amie») представляла, как однажды смогу провести с ним интервью, общаясь с синеастом на его родном языке. Именно тогда ко мне пришло осознание того, что французский язык это ключ к моей профессии, и незаметно моя мотивация в его изучении стала возрастать в геометрической прогрессии.

Галерея Лафайет (Galeries Lafayette) в Париже. Вид на Эйфелеву башню. Фотограф: Анастасия Шипук
Галерея Лафайет (Galeries Lafayette) в Париже. Вид на Эйфелеву башню. Фотограф: Анастасия Шипук

Два года назад, уже во Франции, мне удалось встретить мною глубоко почитаемого режиссера Кристофа Оноре. Во время встречи он говорил о своих идолах, о тех, кто его вдохновил и продолжает вдохновлять — режиссёре Жаке Деми, писателе Анри Гибер, художнике Клодии Виола. Он говорил о знаках, которые часто направляют нас к чему-то, и о том, что в жизни мы сами выбираем момент, который и становится для нас отправной точкой.

 

Что же стало той самой отправной точкой для меня ?

Я думаю, что огромную роль в моей жизни сыграл Французский Институт, благодаря которому я узнала о существовании организации Кампюс Франс (Campus France). Кампюс Франс — французский государственный центр информации, который помогает с вопросами по получению высшего образования во Франции.

Всего в России существует пять представительств Кампюс Франс, которые призваны помогать российским студентам в выборе учебной программы или решении административных вопросов, связанных с поездкой и пребыванием во Франции по учебе. Кампюс Франс является также центром онлайн записи во французские вузы. Сама процедура онлайн подачи документов называется Etudes en France и состоит из нескольких этапов. Более подробно ознакомится с процедурой подачи документов можно на официальном сайте Французского Института в разделе Кампюс Франс в России.

Я же, узнав о возможности прохождения языковых курсов во французском университете в течение одного семестра, начала процедуру записи и регистрации для получения долгосрочной визы (visa de long séjour). Долгосрочной визой считается виза, по которой разрешено пребывать на территории Франции от 4 месяцев до года. Для получения визы необходимо в том числе перевести несколько документов на французский язык, включая диплом об окончании высшего учебного заведения с оценками. Перевод совершается через заверенного нотариально переводчика — это условие Французского Консульства.

Далее есть два варианта — либо со всеми документами на визу обратиться в Визовый центр и, доплатив за услуги, пройти таким образом через посредника, либо подавать документы напрямую во Французское Консульство, расположенное в Москве.

Подав документы в Визовый центр в Петербурге, я осознала, что моя мечта находится на расстоянии вытянутой руки и вот-вот начнёт сбываться.

И вуаля — виза получена. Долгожданный билет на рейс Петербург-Париж, перелет, аэропорт Шарль де Голль — и Bienvenue en France ! (от фр. «Добро пожаловать во Францию»).

 

Университетские кулуары

Университет, в котором мне предстояло проходить курсы по французскому языку в течение четырех месяцев, находился в небольшом городке Пуатье, славящемся своей многовековой историей, уходящей в далекую римскую эпоху. Факультет, на котором я обучалась, назывался Centre FLE (сокращено Центр Факультета иностранных языков) и располагался в самом университете. То есть мы, иностранные студенты со всех концов света, (а мне посчастливилось познакомиться с жителями таких стран как Колумбия, Бразилия, Америка, Англия, Южная Корея, Италия, Испания), учились в тех же стенах, что и французские студенты.

После занятий я часто тайно пробиралась на пары в амфитеатры, где слушала лекции первокурсников и второкурсников по политической истории и искусству средневековья, представляя себя на месте французских студентов.

 

Parlez-vous français?

Целью моего приезда было усовершенствование навыков владения «языком Мольера», ведь еще со студенческой скамьи я помнила, как преподаватели предупреждали нас, будущих журналистов, о неминуемой конкуренции, которая нас ожидала после выпуска из стен нашей альма-матер, и о том, как ценно для журналиста в наше время владение несколькими иностранными языками.

 
Анжерский замок и вид на реку Мэйн. Город Анже. Фотограф : Julien Boisseaux (Жульян Буассо)
Анжерский замок и вид на реку Мэйн. Город Анже. Фотограф : Julien Boisseaux (Жульян Буассо)

Шли месяцы, и, незаметно для себя, я стала говорить более свободно и уверенно и по окончании курсов получила диплом C1 (предпоследняя ступень в изучении французского языка).

Сама же университетская жизнь а-ля франсэ мне пришлась так по вкусу, что я решила попытать судьбу и подать документы на гуманитарный факультет в университет города Пуатье, тот самый, где когда-то учился французский писатель эпохи Ренессанса Франсуа Рабле. Спустя месяц я получила подтверждение о зачислении на второй курс факультета «Lettres et Cultures Contemporaines».

 

Разница в подходе

Можно бесконечно сравнивать учебу в России и во Франции — настолько сама процедура и подход к ней отличны. Первое, что поражает российского студента, — отсутствие устных экзаменов. Все контрольные работы, в том числе и итоговые экзамены, проходят письменно, а главное — анонимно. Второе — это диссертации — не докторские, конечно, а длинные письменные работы, в которых проверяется не столько знание предмета, (хотя и это тоже), а скорее способность студента к аналитическому размышлению, составлению связного текста с применением пройденных и общих знаний о сюжете. Третье — это система оценок — во Франции она варьируется от 0 до 20 — ни пятерок, ни четверок здесь нет.

Привыкнуть и перестроиться на французский лад мне оказалось не очень просто. Но не буду скрывать, что учеба во французском университете была не менее интересной, чем студенческие годы на журфаке. Именно здесь я пополнила свои знания о греческой и античной мифологии, впервые провела исследовательскую работу о творчестве поэта-декадента Артюра Рембо и читала в оригинале «Исповедь» Жан-Жака Руссо и «Манон Леско» Аббата Прево.

 

Возвращение к истокам

После окончания журфака и до моего приезда во Францию я проходила стажировку в еженедельной газете «Утро Петербурга», а затем работала внештатным корреспондентом для издания.

Стажировка показала насколько журналистика на практике отличается от той, что преподают в университете. И зайдя в редакцию неопытным начинающим журналистом, я вышла из ее стен внештатным корреспондентом, пишущим на различные темы — начиная от театральной жизни Петербурга, заканчивая масштабным социальным проектом в ТЦ Питерлэнд «Мир на ощупь».

французский стал ключом к моей профессии, моей путеводной звездой

Поступление на языковые курсы во Франции приостановило мою работу в качестве корреспондента «Утра Петербурга», и мне на какое-то время пришлось оставить журналистику, посвятив все свое время оттачиванию языковых навыков.

После четырех лет ежедневной практики, французский стал для меня родным, и я почувствовала в себе уверенность и желание писать на нем не только университетские работы, но и статьи. Говорят, что «наши мысли материальны». Стоило мне только подумать, как мое намерение было исполнено, правда весьма необычным способом.

Все началось со знакомства с редактором одного парижского издания, правда не где-нибудь, а в автобусе по дороге из города Бордо в Пуатье. По счастливому совпадению наши места были рядом. Первое время мы ехали молча — моя попутчица углубилась в чтение, а я же в одно из интервью Ларри Кинга. На одной из остановок, моя соседка поинтересовалась моим выбором видео. Так между нами завязался разговор, и я рассказала ей о моем журналистском прошлом и том, что планирую вернуться к моему призванию и попробовать себя на просторах французских СМИ.

Каково же было мое удивление, когда она, спокойно выслушав меня, протянула мне визитную карточку, на которой я увидела ее имя рядом с должностью редактора театрального парижского издания L’Onde Bleue. Спустя несколько минут она уже предложила мне сотрудничество и возможность публиковаться в ее издании. Я, опешив от такой новости, не задумываясь приняла предложение.

Первая аккредитация для меня была как праздник. Монмартр. Маленький камерный театр. Спектакль «Сирано де Бержерак». Неповторимая, уникальная, амбициозная и дерзкая постановка. Все роли, включая мужские, сыграны актрисами.

 
Билеты на спектакль «Сирано де Бержерак» («Cyrano»). Театр на Монмартре Le Funambule. Первая аккредитация.
Билеты на спектакль «Сирано де Бержерак» («Cyrano»). Театр на Монмартре Le Funambule. Первая аккредитация.

Это был не первый раз, когда мне предстояло анализировать постановку на французском языке. В студенческие годы мне посчастливилось поучаствовать в писательской мастерской («Atelier de l’écriture »), где под руководством одного из парижских журналистов вместе с моими  коллегами мы познавали искусство написания рецензий на спектакли, представленные во время фестиваля. Этот опыт, а также советы моей наставницы и по совместительству редактора издания, помогли мне в написании моей первой статьи, которая вскоре была опубликована на страницах интернет-издания L’Onde Bleue. Так и началось наше сотрудничество с редактором, а вместе с тем и дружба, в основу которой заложена наша общая любовь к искусству.

Сегодня я могу сказать, что французский и правда стал ключом к моей профессии, моей путеводной звездой, благодаря которой исполнилась моя мечта — проба пера в зарубежной журналистике.

В будущем я планирую и дальше оттачивать свое писательское мастерство и надеюсь однажды реализовать свою главную мечту — стать специальным корреспондентом для одного из российских СМИ на территории Франции. 

Иллюстрация: shutterstock.com
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