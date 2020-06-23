Французский язык как ключ к профессии или путь журналиста в зарубежные СМИ

От «Утра Петербурга» до парижского L’Onde Bleue
Многим переезд за границу представляется чем-то несбыточным и доступным лишь единицам. Однако, как выяснилось, порою одного стремления следовать во что бы то ни стало за своей мечтой достаточно, чтобы сказка стала былью, а все сомнения отошли на второй план. Своим опытом обучения за рубежом поделилась с ЖУРНАЛИСТОМ Ульяна Дорохина.
О любви к французскому и не только
Французский язык я начала учить как второй иностранный на третьем курсе журналистики в Петербурге, а затем продолжила его изучение в Institut Français (Французский Институт) на Невском, 12. В то время я исполняла обязанности редактора рубрики театра и кино в Арт-журнале «Около». Мой интерес к французской культуре отразился на самом издании, в котором стало появляться все больше рецензий на французские фильмы, а также материалов о ежегодном фестивале Франкофонии в Петербурге и неделе Французского кино.
Помню как на премьере фильма «Кухня в Париже», я дрожащим голосом задавала вопрос на французском актеру Венсану Перезу, а перед презентацией нового фильма Франсуа Озона «Новая подружка» («Une nouvelle amie») представляла, как однажды смогу провести с ним интервью, общаясь с синеастом на его родном языке. Именно тогда ко мне пришло осознание того, что французский язык это ключ к моей профессии, и незаметно моя мотивация в его изучении стала возрастать в геометрической прогрессии.
Два года назад, уже во Франции, мне удалось встретить мною глубоко почитаемого режиссера Кристофа Оноре. Во время встречи он говорил о своих идолах, о тех, кто его вдохновил и продолжает вдохновлять — режиссёре Жаке Деми, писателе Анри Гибер, художнике Клодии Виола. Он говорил о знаках, которые часто направляют нас к чему-то, и о том, что в жизни мы сами выбираем момент, который и становится для нас отправной точкой.
Что же стало той самой отправной точкой для меня ?
Я думаю, что огромную роль в моей жизни сыграл Французский Институт, благодаря которому я узнала о существовании организации Кампюс Франс (Campus France). Кампюс Франс — французский государственный центр информации, который помогает с вопросами по получению высшего образования во Франции.
Всего в России существует пять представительств Кампюс Франс, которые призваны помогать российским студентам в выборе учебной программы или решении административных вопросов, связанных с поездкой и пребыванием во Франции по учебе. Кампюс Франс является также центром онлайн записи во французские вузы. Сама процедура онлайн подачи документов называется Etudes en France и состоит из нескольких этапов. Более подробно ознакомится с процедурой подачи документов можно на официальном сайте Французского Института в разделе Кампюс Франс в России.
Я же, узнав о возможности прохождения языковых курсов во французском университете в течение одного семестра, начала процедуру записи и регистрации для получения долгосрочной визы (visa de long séjour). Долгосрочной визой считается виза, по которой разрешено пребывать на территории Франции от 4 месяцев до года. Для получения визы необходимо в том числе перевести несколько документов на французский язык, включая диплом об окончании высшего учебного заведения с оценками. Перевод совершается через заверенного нотариально переводчика — это условие Французского Консульства.
Далее есть два варианта — либо со всеми документами на визу обратиться в Визовый центр и, доплатив за услуги, пройти таким образом через посредника, либо подавать документы напрямую во Французское Консульство, расположенное в Москве.
Подав документы в Визовый центр в Петербурге, я осознала, что моя мечта находится на расстоянии вытянутой руки и вот-вот начнёт сбываться.
И вуаля — виза получена. Долгожданный билет на рейс Петербург-Париж, перелет, аэропорт Шарль де Голль — и Bienvenue en France ! (от фр. «Добро пожаловать во Францию»).
Университетские кулуары
Университет, в котором мне предстояло проходить курсы по французскому языку в течение четырех месяцев, находился в небольшом городке Пуатье, славящемся своей многовековой историей, уходящей в далекую римскую эпоху. Факультет, на котором я обучалась, назывался Centre FLE (сокращено Центр Факультета иностранных языков) и располагался в самом университете. То есть мы, иностранные студенты со всех концов света, (а мне посчастливилось познакомиться с жителями таких стран как Колумбия, Бразилия, Америка, Англия, Южная Корея, Италия, Испания), учились в тех же стенах, что и французские студенты.
После занятий я часто тайно пробиралась на пары в амфитеатры, где слушала лекции первокурсников и второкурсников по политической истории и искусству средневековья, представляя себя на месте французских студентов.
Parlez-vous français?
Целью моего приезда было усовершенствование навыков владения «языком Мольера», ведь еще со студенческой скамьи я помнила, как преподаватели предупреждали нас, будущих журналистов, о неминуемой конкуренции, которая нас ожидала после выпуска из стен нашей альма-матер, и о том, как ценно для журналиста в наше время владение несколькими иностранными языками.
Шли месяцы, и, незаметно для себя, я стала говорить более свободно и уверенно и по окончании курсов получила диплом C1 (предпоследняя ступень в изучении французского языка).
Сама же университетская жизнь а-ля франсэ мне пришлась так по вкусу, что я решила попытать судьбу и подать документы на гуманитарный факультет в университет города Пуатье, тот самый, где когда-то учился французский писатель эпохи Ренессанса Франсуа Рабле. Спустя месяц я получила подтверждение о зачислении на второй курс факультета «Lettres et Cultures Contemporaines».
Разница в подходе
Можно бесконечно сравнивать учебу в России и во Франции — настолько сама процедура и подход к ней отличны. Первое, что поражает российского студента, — отсутствие устных экзаменов. Все контрольные работы, в том числе и итоговые экзамены, проходят письменно, а главное — анонимно. Второе — это диссертации — не докторские, конечно, а длинные письменные работы, в которых проверяется не столько знание предмета, (хотя и это тоже), а скорее способность студента к аналитическому размышлению, составлению связного текста с применением пройденных и общих знаний о сюжете. Третье — это система оценок — во Франции она варьируется от 0 до 20 — ни пятерок, ни четверок здесь нет.
Привыкнуть и перестроиться на французский лад мне оказалось не очень просто. Но не буду скрывать, что учеба во французском университете была не менее интересной, чем студенческие годы на журфаке. Именно здесь я пополнила свои знания о греческой и античной мифологии, впервые провела исследовательскую работу о творчестве поэта-декадента Артюра Рембо и читала в оригинале «Исповедь» Жан-Жака Руссо и «Манон Леско» Аббата Прево.
Возвращение к истокам
После окончания журфака и до моего приезда во Францию я проходила стажировку в еженедельной газете «Утро Петербурга», а затем работала внештатным корреспондентом для издания.
Стажировка показала насколько журналистика на практике отличается от той, что преподают в университете. И зайдя в редакцию неопытным начинающим журналистом, я вышла из ее стен внештатным корреспондентом, пишущим на различные темы — начиная от театральной жизни Петербурга, заканчивая масштабным социальным проектом в ТЦ Питерлэнд «Мир на ощупь».
Поступление на языковые курсы во Франции приостановило мою работу в качестве корреспондента «Утра Петербурга», и мне на какое-то время пришлось оставить журналистику, посвятив все свое время оттачиванию языковых навыков.
После четырех лет ежедневной практики, французский стал для меня родным, и я почувствовала в себе уверенность и желание писать на нем не только университетские работы, но и статьи. Говорят, что «наши мысли материальны». Стоило мне только подумать, как мое намерение было исполнено, правда весьма необычным способом.
Все началось со знакомства с редактором одного парижского издания, правда не где-нибудь, а в автобусе по дороге из города Бордо в Пуатье. По счастливому совпадению наши места были рядом. Первое время мы ехали молча — моя попутчица углубилась в чтение, а я же в одно из интервью Ларри Кинга. На одной из остановок, моя соседка поинтересовалась моим выбором видео. Так между нами завязался разговор, и я рассказала ей о моем журналистском прошлом и том, что планирую вернуться к моему призванию и попробовать себя на просторах французских СМИ.
Каково же было мое удивление, когда она, спокойно выслушав меня, протянула мне визитную карточку, на которой я увидела ее имя рядом с должностью редактора театрального парижского издания L’Onde Bleue. Спустя несколько минут она уже предложила мне сотрудничество и возможность публиковаться в ее издании. Я, опешив от такой новости, не задумываясь приняла предложение.
Первая аккредитация для меня была как праздник. Монмартр. Маленький камерный театр. Спектакль «Сирано де Бержерак». Неповторимая, уникальная, амбициозная и дерзкая постановка. Все роли, включая мужские, сыграны актрисами.
Это был не первый раз, когда мне предстояло анализировать постановку на французском языке. В студенческие годы мне посчастливилось поучаствовать в писательской мастерской («Atelier de l’écriture »), где под руководством одного из парижских журналистов вместе с моими коллегами мы познавали искусство написания рецензий на спектакли, представленные во время фестиваля. Этот опыт, а также советы моей наставницы и по совместительству редактора издания, помогли мне в написании моей первой статьи, которая вскоре была опубликована на страницах интернет-издания L’Onde Bleue. Так и началось наше сотрудничество с редактором, а вместе с тем и дружба, в основу которой заложена наша общая любовь к искусству.
Сегодня я могу сказать, что французский и правда стал ключом к моей профессии, моей путеводной звездой, благодаря которой исполнилась моя мечта — проба пера в зарубежной журналистике.
В будущем я планирую и дальше оттачивать свое писательское мастерство и надеюсь однажды реализовать свою главную мечту — стать специальным корреспондентом для одного из российских СМИ на территории Франции.