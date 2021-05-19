Доступ к белорусскому порталу Tut.by ограничен по решению Генпрокуратуры

Министерство информации Республики Белорусь сообщил, что доступ к порталу Tut.by ограничен на основании решения Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — указано в сообщении Мининформ.

Против сотрудников Tut.by завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В Комитете государственного контроля сообщили, что портал имел статус резидента Парка высоких технологий, но получал выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов».

Ранее редакция писала, что в их офис и в помещения других проектов портала пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Сообщалось также, что к некоторым редакторам и главреду Марине Золотовой пришли по адресам проживания. Позднее Марину Золотову после обыска вывели через чёрный выход и увезли. Она успела крикнуть, что она, директор ООО „Тут Бай Медиа“ Людмила Чекина и главбух компании Анжела Ассад могут проходить по статье 243 УК (уклонение от налогов).

Соучредитель Tut.by Кирилл Волошин сообщил, что домен портала заблокирован. Редакция напомнила, что следить за обновлениями можно в соцсетях:

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