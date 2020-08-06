Татьяна Колобанова, DOXA: «В вопросах политики авторитетов для нас нет»

Мы выступили против выдвижения проректора ВШЭ Валерии Касамары в кандидаты на выборах в Мосгордуму. С лета 2019 года появилось большое количество публикаций, в которых мы не боялись совмещать журналистику и активизм, чего немного стыдятся в журналистской среде. У нас нет журналистов, которые бы держались в стороне от общественно-политических событий. Все болеют за то, что происходит в стране и мире, интересуются этим. Такое редко бывает в студенческой среде.

— Изменилось ли что-то в работе DOXA в период пандемии? Может быть, какие-то новые формы работы с аудиторией появились?

— Недавно мы открыли кампанию «Кампус на карантине» для помощи студентам, которые столкнулись с проблемами во время пандемии. Работали с письмами студентов и преподавателей, права которых были нарушены. Студенты нам писали, что их не выпускают из общежития во время пандемии, а мы связывались с юристами из «Агоры» и других правозащитных организаций. У нас все это время работала «горячая линия», куда мог написать любой человек, студент или преподаватель, и рассказать о своей проблеме. Продолжал активно функционировать DOXA OVD для помощи студентам, которых задерживают. DOXA OVD был запущен для того, чтобы собирать данные о студентах, которые не всегда поступают в ОВД-Инфо.

Мы собрали больше 500 тысяч рублей и потратили их на выплату штрафов студентов. В случаях с домогательствами в университетской среде работала другая схема. Собирались разные истории жертв домогательств, с которыми в дальнейшем наши авторы, а у нас есть список людей, которые этим занимаются, встречались, спрашивали разрешения на публикации их истории. Если жертва соглашалась, то с ней в дальнейшем работали наши журналисты. Мне кажется, что обнародование — это лучшая форма защиты.

— Понятие «DOXA» переводится с греческого языка как «мнение», так написано на вашем сайте. Можно ли говорить, что слово «мнение» отражает миссию вашего журнала?

— Я не думаю, что здесь речь идет о какой-либо миссии. Название DOXA, скорее всего, выражает концепцию журнала: дискуссии, обсуждения, прозрачная форма взаимодействия с аудиторией. Любой человек может написать на нашу почту письмо, и мы его опубликуем. У нас горизонтальная редакция, в ней нет места иерархии отношений.

— А СМИ могут существовать без иерархии?

— Если сломать иерархическую структуру в современных СМИ, у них все внутри разрушится. Поэтому надо переосмысливать концепцию взаимодействия между людьми, что и делает DOXA. Мы нормально функционируем как медиа, построенное на горизонтальной основе. Бывает, правда, и у нас непонимание, конфликты, иногда срываются дедлайны. Но все важные решения принимаем через консенсус и только в процессе высказывания всех редакторов, которые на добровольной основе участвуют в редакционных летучках.

Редакция DOXA состоит из 40 человек, и у нас получается взаимодействовать без всяких социальных статусов, потому что решения принимаются не одним человеком, а в ходе коллективного обсуждения, которое может занять несколько дней. Все знают, что мнение каждого обязательно будет услышано и повлияет на окончательный итог обсуждения. У нас нет людей, которые бы считали себя неважными в редакции.

— А кто вас поддерживает? У DOXA прекрасный сайт, он же стоит денег?

— Никто не поддерживает. В журнале люди работают бесплатно или за совсем маленькие гонорары. Сайт был сделан нашими редакторами без особых затрат на платформе Tilda, там есть конструктор сайтов. У нас немного донатов, нет стабильных заработков, все работают на волонтерской основе.

— Так, наверное, работают студенческие СМИ на Западе?

— Работают по-разному, но проблема в том, что там по-другому работают университеты. В России считается, что университет должен находиться вне политики, потому что он только для учебы. Если политики в российских вузах вообще не должно быть никакой, то за рубежом у студентов существует достаточно много прав в политической сфере. В журналах американских и английских студентов можно публиковать политические статьи, колонки и аналитические материалы.