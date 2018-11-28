«Дождь» извинился перед Сергеем Брилевым за свой сюжет о подкупе стрингера

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова опубликовала на своей странице в Facebook пост с извинениями перед телеведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым из-за сюжета стрингера телеканала Полины Чиркаевой из Лондона о квартире супруги телеведущего.

25 ноября «Дождь» сообщил, что нашел лондонскую квартиру Брилевых, которая, предположительно, фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Когда стрингер пришла к дому для съемок, она, по ее словам, встретила супругов, с которыми у нее состоялся «не самый радужный разговор». Она утверждает, что Брилевы заплатили ей 250 фунтов стерлингов за отказ от материала, что в 2,5 раза превышало предложение «Дождя».

Перепелова рассказала, что Чиркаева перестала отвечать на сообщения после того, как сообщила журналистам телеканала о том, что Брилевы подкупили ее. Спустя сутки, по словам Перепеловой, стрингер связалась с редакцией и призналась, что соврала — «хотела, чтобы вся эта история поскорее закончилась».

«Мы хотим извиниться перед Сергеем Брилевым и перед нашими зрителями. Конечно, мы не должны были давать в эфир рассказ Чиркаевой, которая фактически обвинила его в преступлении, без каких-либо подтверждений», — написала Перепелова.

Также она отметила, что с Чиркаевой до ее поездки в дом, где расположена квартира Ирины Брилевой, «Дождь» работал только однажды.

Сергей и Ирина Брилевы — подданные Великобритании, что подтвердил сам телеведущий. Ранее ФБК сообщил, что нашел Брилева и его жену Ирину в списках лиц, имеющих право голосовать на выборах в Великобритании, что автоматически означает наличие у них британского гражданства. По данным Фонда, в собственности супругов есть квартира в Лондоне, которую они приобрели в 2016 году.