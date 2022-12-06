«Дождь»* лишили лицензии на вещание в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*.

«В связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь"*», — написал глава совета Ивар Аболиньш. Вещание канала будет прекращено 8 декабря, добавил он.

Поводом для запрета работы канала, как пишет Baltijas Balss, стало необеспечение звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией» и «возможная поддержка российской армии».

Напомним, «Дождь»* в марте 2022 года приостановил работу, его сайт в России заблокировали. В июне «Дождь»* получил вещательную лицензию в Латвии и в июле начал работать из этой страны.

* Внесен Минюстом в реестр СМИ, осуществляющих деятельность иноагента