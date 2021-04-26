«Дождь» опубликовал заявление по поводу включения СМИ в реестр иноагентов

Телеканал «Дождь» опубликовал редакционное заявление по поводу внесения «Медузы» (признана СМИ-иноагентом) в реестр иностранных агентов.

Журналисты «Дождя» считают такие решения «дубиной, которую уже несколько лет государство использует против неугодных организаций, а с недавних пор и против СМИ». Журналисты обеспокоены, что коллегам могут грозить многомиллионные штрафы, блокировки в России. Редакция канала уверенна, что решение о внесении издания в реестр СМИ-иноагентов – политизировано: