«Дождь» опубликовал заявление по поводу включения СМИ в реестр иноагентов

Телеканал «Дождь» опубликовал редакционное заявление по поводу внесения «Медузы» (признана СМИ-иноагентом) в реестр иностранных агентов.
Журналисты «Дождя» считают такие решения «дубиной, которую уже несколько лет государство использует против неугодных организаций, а с недавних пор и против СМИ». Журналисты обеспокоены, что коллегам могут грозить многомиллионные штрафы, блокировки в России. Редакция канала уверенна, что решение о внесении издания в реестр СМИ-иноагентов – политизировано:
Мы давно знаем журналистов, работающих в «Медузе», выражаем им свою поддержку и рассчитываем на то, что решение о включении издания в реестр «иностранных агентов» будет пересмотрено и отменено — в интересах сотрудников «Медузы», ее читателей и здравого смысла.
Источник: Лениздат