«Дождь» переходит на экстренный режим работы и запускает марафон «Дома поговорим»

Телеканал «Дождь» объявил о переходе на экстренный режим работы и запуске марафона «Дома поговорим». Ежедневно журналисты будут вести многочасовой прямой эфир с дополнительными выпусками новостей, посвященными ситуации с коронавирусом

«Мы будем связываться с известными людьми и нашими зрителями, которые оказались заперты дома в Москве и по всему миру. Известные музыканты, сидящие на карантине, будут исполнять песни для зрителей „Дождя“. Также будем показывать спектакли, кино и лекции», — сообщил Znak.com главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

Марафон начинается 18 марта в 14:00 по московскому времени и будет продолжаться, пока не изменится ситуация с коронавирусом в лучшую сторону. «Ну или пока мы сами не сядем на карантин», — отметил Дзядко.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 187 тыс. человек. Погибли 7,8 тыс. человек, вылечились 79 тыс. В России подтверждены 114 случаев коронавирусной инфекции. Из-за риска распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия, закрываются школы, вузы, музеи, кинотеатры и другие учреждения. Наиболее жесткие меры введены в Москве, где запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек.