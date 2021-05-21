«Дождь» подал заявление в СК после анонимной угрозы их журналистке

Телеканал «Дождь» подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ о «воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилия».

Причина обращения в СК — анонимная угроза продюсеру телеканала Анне Фиминой «пришить» ее, если она не перестанет «ковыряться в Кавказе». Журналистка принимала участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям на Кавказе. Один из них был посвящен теме многоженства. Второй – об отношениях дочерей и отцов на Кавказе. Фимина искала героев в одной из групп во «ВКонтакте» опубликовала там пост. После этого журналистке пришло сообщение в Telegram с номера: «Если не прекратишь ковыряться в Кавказе – пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем».

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко указал в заявлении следующее: «Считаю, что данное сообщение было направлено неизвестным лицом в связи с выполнением Фиминой А. профессиональной деятельности журналиста <...> Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью Фиминой А., принимая во внимание ссылку отправителя на „судьбу Эстемировой“, под которой я понимаю Эстемирову Н. Х., убитую 15 июля 2009».