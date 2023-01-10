Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщает Комиссия по СМИ страны.

«Комиссия по СМИ выдала разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через программный канал под названием TV Rain*», — говорится в сообщении.

Решение на сайте регулятора было опубликовано еще 22 декабря. Лицензия действительна в течение пяти лет.

В отчете комиссии Нидерландов говорится, что «Дождь»* подал заявку 6 декабря — в тот же день, когда Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание канала. Получение разрешения на вещание в стране Евросоюза, вероятно, позволит «Дождю»* распространять контент по кабельным телевизионным сетям во всех странах ЕС, в том числе в Латвии, сообщает «Латвийское радио».

Напомним, что власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране «Дождя»* «в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов