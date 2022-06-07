«Дождь»* получил разрешение на вещание в Латвии

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии выдал лицензию на вещание телеканалу «Дождь»*, сообщил агентству Leta председатель совета Ивар Аболиньш. «Дождь»* появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня, он будет транслироваться из Риги.

С этого же дня в Латвии будет запрещена трансляция 80 российских телеканалов, сообщил глава NEPLP.

Главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко также отметил, что у телеканала в планах вещать также из Латвии, Голландии, Франции и Грузии. «Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке», — написал он в Telegram.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов