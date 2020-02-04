«Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру

Телеканал «Дождь» закроет беспланый доступ к прямому эфиру. Такое решение связано с недостатком средств. Об этом заявила в эфире телеканала гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева.

Доступ к эфирам для всех был открыт в конце июля 2019 года. Эксперимент с бесплатной подпиской не удался, так как после открытия эфира телеканал потерял около 15 % подписчиков. Теперь эфир как и прежде будет доступен только по платной подписке.

Наталья Синдеева, гендиректор «Дождя»:

Мы каждый месяц считали и пытались понять, можем ли мы текущими постоянными донатами компенсировать отток денег от подписки. К сожалению, не получается. Мы приняли очень непростое для себя решение, проанализировав всё…Мы просто не сможем дальше работать.

Синдеева уточнила, что итоговый выпуск новостей в 20:00 по московскому времени останется бесплатным для просмотра на сайте.