Очень удобно читать короткие новости под столом

За последние три месяца Telegram-канал «Делового Петербурга» стал заметным источником информации на местном рынке новостей. ЖУРНАЛИСТ узнал у автора перезапуска, в чем секрет успеха в мессенджере и кто читает городские новости в Telegram.

Telegram-канал «Делового Петербурга» был создан в 2017 году. За первые 3-4 месяца его работы канал смог набрать определенное количество подписчиков. Затем на протяжении последующих лет число читателей медленно падало. Ситуация поменялась в марте 2020 года.

Работа над каналом в новом формате началась с осознания, что в таком виде он мало кому интересен — наблюдался отток подписчиков, не было ни цитирований, ни репостов. Чтобы реализовать задумку, понадобилось заменить человека, который вёл канал.

Форматы

Используется всё: и фото, и видео, и опросы, и репосты материалов из других каналов. Как правило, наибольшие притоки подписчиков отмечаются после репостов материалов нашего канала другими крупными каналами. Но, что парадоксально, репост на канале «16 негритят» практически ничего нам не дал, а репосты на узкоспециализированных каналах (например «Ресторатор» или «Капитан Арктика») дали нам существенный прирост подписчиков. Канал шире сайта — после его перезапуска был взят на вооружение формат «оперативные городские новости в кармане пользователя». Канал даёт информацию порой быстрее сайта и достаточно часто позволяет себе цитирование других СМИ или Telegram-каналов.

Площадка

Именно поэтому и читают: либо на канале есть оперативные короткие новости, либо есть какой-то «инсайд», который нельзя прочитать в других источниках. Вообще Telegram как канал информации, на мой взгляд, стал популярен благодаря чиновникам. Во-первых: очень удобно читать на совещании короткие новости под столом, во-вторых, основные каналы специализировались на «сливе» инсайдерской информации, а чиновник должен знать, кого из коллег «сливают» и за что. Ну а потом уже подтянулись остальные. Но всё равно Telegram так и не стал каналом массового влияния. Скорее, это канал влияния медиа и чиновничьей «тусовки», и он очень «герметичный», чем-то напоминает ЖЖ на раннем этапе развития.

Монетизация

Да, количество переходов на сайт совсем небольшое, гораздо меньше, чем из Instagram, я уже не говорю про Facebook или ВКонтакте. Но с другой стороны, это отдельный канал информирования и, как показывает практика, достаточно хорошо работающий.