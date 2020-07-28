Очень удобно читать короткие новости под столом

Как «Деловой Петербург» перезапустил свой Telegram-канал
За последние три месяца Telegram-канал «Делового Петербурга» стал заметным источником информации на местном рынке новостей. ЖУРНАЛИСТ узнал у автора перезапуска, в чем секрет успеха в мессенджере и кто читает городские новости в Telegram.
Telegram-канал «Делового Петербурга» был создан в 2017 году. За первые 3-4 месяца его работы канал смог набрать определенное количество подписчиков. Затем на протяжении последующих лет число читателей медленно падало. Ситуация поменялась в марте 2020 года.
Работа над каналом в новом формате началась с осознания, что в таком виде он мало кому интересен — наблюдался отток подписчиков, не было ни цитирований, ни репостов. Чтобы реализовать задумку, понадобилось заменить человека, который вёл канал.
Форматы
Используется всё: и фото, и видео, и опросы, и репосты материалов из других каналов. Как правило, наибольшие притоки подписчиков отмечаются после репостов материалов нашего канала другими крупными каналами. Но, что парадоксально, репост на канале «16 негритят» практически ничего нам не дал, а репосты на узкоспециализированных каналах (например «Ресторатор» или «Капитан Арктика») дали нам существенный прирост подписчиков. Канал шире сайта — после его перезапуска был взят на вооружение формат «оперативные городские новости в кармане пользователя». Канал даёт информацию порой быстрее сайта и достаточно часто позволяет себе цитирование других СМИ или Telegram-каналов.
Площадка
Именно поэтому и читают: либо на канале есть оперативные короткие новости, либо есть какой-то «инсайд», который нельзя прочитать в других источниках. Вообще Telegram как канал информации, на мой взгляд, стал популярен благодаря чиновникам. Во-первых: очень удобно читать на совещании короткие новости под столом, во-вторых, основные каналы специализировались на «сливе» инсайдерской информации, а чиновник должен знать, кого из коллег «сливают» и за что. Ну а потом уже подтянулись остальные. Но всё равно Telegram так и не стал каналом массового влияния. Скорее, это канал влияния медиа и чиновничьей «тусовки», и он очень «герметичный», чем-то напоминает ЖЖ на раннем этапе развития.
Монетизация
Да, количество переходов на сайт совсем небольшое, гораздо меньше, чем из Instagram, я уже не говорю про Facebook или ВКонтакте. Но с другой стороны, это отдельный канал информирования и, как показывает практика, достаточно хорошо работающий.
Насчет монетизации я думаю, что заработать на канале можно. Хотя пока это и тяжело. Тут вопрос, скорее, к рекламодателям, которые готовы будут работать с новым форматом, понимая всю специфику «телеги». Сейчас таких рекламодателей маловато. Хотя, например, ряд крупных банков активно пошли себя рекламировать в среде Telegram-каналов.
Вовлечение аудитории
Нет, я не думаю про дополнительное общение при канале или интерактив. Я вообще очень осторожно отношусь к любому читательскому контенту. Во-первых, не надо думать, что нормальный читатель спит и видит, как начать работать на СМИ и поставлять качественный контент. А те, кто «спит и видит», обычно дают не тот контент, который интересен деловому СМИ. То же самое касается «чатика». Хотя, может, я ошибаюсь, но пока я вижу, что даже обсуждение новостей «Делового Петербурга» в Facebook или ВКонтакте превращается в ругань и флуд, и искать там какой-то здравый диалог бессмысленно. «Чатик» имеет смысл создавать под конкретные массовые мероприятия, которые проводит «Деловой Петербург». Собственно, что мы и делаем.
Статистика
За три месяца прирост составил чуть более чем 1000 подписчиков, но это всё так называемая «органика». То есть мы не устраивали никаких компаний, не занимались рекламой и продвижением. Просто писали новости в канал. Конечно, если бы мы выдавали «инсайды», то прирост был бы больше. Но мы не врём, «инсайдов» у нас нет. Мы информируем.
Перспективы роста
ТикТок совершенно непонятная для меня площадка. То есть она понятная с точки зрения привлечения внимания, но как формат для делового СМИ — пока неясно, как ее использовать. Я, скорее, сторонник использовать более активно короткие видео, но на площадках ВК и ФБ, скорее, там отклик будет больше. Но это пока мои теоретические измышления. Надо проверять.