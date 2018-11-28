Сотрудники Google выступили против запуска в Китае поисковика со встроенной цензурой

Более 100 сотрудников американской корпорации Google опубликовали во вторник открытое письмо с призывом к своему руководству не запускать поисковую систему Dragonfly, предназначенную для Китая. Послание ращмещено на онлайн-портале Medium:

Мы выступаем против технологий, которые помогают власть имущим подавлять слабых, где бы это ни происходило. [Запуск] Dragonfly в Китае создаст опасный прецедент... после которого Google будет труднее отказывать другим странам в подобных уступках.

Ранее с аналогичным призывом выступила неправительственная правозащитная организация Amnesty International, заявившая, что Google должна «бороться за свободный интернет, где информация доступна каждому».

По версии авторов послания, Dragonfly будет способствовать процветанию в Китае «цензуры и дезинформации, распространяемой по указанию правительства»:

Принимая во внимание сообщения о подавлении голосов диссидентов китайским правительством, такой контроль, скорее всего, будет использоваться с целью заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества и для продвижения информации, которая пропагандирует правительственные интересы.

О том, что Google планирует запустить в Китае поисковик со встроенной цензурой сайтов, которая отвечает жестким требованиям китайских законов, стало известно в августе. Как сообщил портал The Intercept, работа над поисковиком ведется в Google с весны 2017 года и заключается в создании приложения на платформе Android, которое будет автоматически убирать из поиска информацию, заблокированную системой «Золотой щит» (за пределами страны более известно название «Великий китайский файрвол»).

Система «Золотой щит» действует в Китае с 2003 года. Ее задача - фильтровать доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к не подконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.