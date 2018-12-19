Google прекратила разработку китайского поисковика с цензурой

Компания Google временно остановила работу над скандальным проектом Drafonfly — поисковой системой для Китая с цензурой. Причиной решения могли стать общественное осуждение «корпорации добра», а также недавний вызов главы компании Сундара Пичаи (Sundar Pichai) в американский конгресс. Помимо этого, есть и технические предпосылки для заморозки проекта. Об этом пишет Ридус со ссылкой на издание The Intercept.

По данным издания, закрытие проекта стало ударом для топ-менеджеров Google и главы компании Судара Пичаи, так как запуск поисковика в Китае был одним из главных приоритетов.

Ранее поисковой гигант использовал домен 265.com, купленный в 2008 году, чтобы отслеживать поисковые запросы жителей Китая. Через него пользователи могли найти сайты, фото, видео, а также новости, рекламу и гороскопы. При этом у сайта не было поискового движка, а все запросы он перенаправлял в Baidu — главный китайский поисковик и конкурент Google.

По информации The Intercept, полученные данные компания использовала для разработки прототипа Dragonfly. После этого разработчики проверили, какие поисковые запросы не пройдут китайскую систему цензуры, известную как Великий китайский фаервол. На их основе поисковик Dragonfly должен блокировать неугодные властям КНР ресурсы, например, «Википедию» и сайты медиахолдинга BBC.

Разработка шла в тайне от команды по защите конфиденциальности Google. Когда ее сотрудники узнали о проекте из публикаций The Intercept, они раскритиковали топ-менеджеров и добились отмены работы с данными 265.com. По словам одного из источников, информация с этого сайта — неотъемлемая часть Dragonfly, поэтому теперь работа над поисковиком сильно затруднена.

Cейчас в рамках проекта используются глобальные запросы на китайском, которые сильно отличаются от данных из Китая. К тому же, несколько групп инженеров отстранили от проекта, так что его будущее под большим вопросом.

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