Илья Дронов назначен управляющим директором телеканала РБК

Илья Дронов 1 июля стал управляющим директором телеканала РБК. До этого Дронов занимал должность заместителя управляющего директора. Илья займется дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК. На этой позиции он сменит Игоря Полетаева, который покидает телеканал, приняв предложение вернуться на НТВ.

Тимофей Щербаков, генеральный директор АО «РБК-ТВ»:

Мы благодарны Игорю за работу на посту управляющего директора и желаем ему удачи. Сейчас перед нами стоят задачи по успешному завершению эфирных преобразований и подготовка новых продуктов к осеннему телевизионному сезону. Уверены, что опыт Ильи Доронова позволит не только обеспечить преемственность менеджмента, но и взглянуть по-новому на телевизионный продукт РБК.

Илья Доронов начал работать на телевидении в 2000 году во Владимире. В 2002 году стал работать в Москве корреспондентом и ведущим на телекомпании ВКТ, а потом корреспондентом на РЕН ТВ. С марта 2004 года — ведущий новостей на РЕН ТВ. В 2015 году был назначен заместителем главного редактора телеканала Life News. С декабря 2016 года — ведущий телеканала Россия 24. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 год).

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