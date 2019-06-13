Дроздов покинул программу «В мире животных»

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы «В мире животных».

Ученый отметил, что не снимается уже полгода, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи:

Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну.

По словам телеведущего, возвращаться к съемкам он не собирается. Однако Дроздов признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его «любимое занятие».

«В мире животных» — советская и российская телепередача, посвященная зоологии и исследованиям животного мира. Первый выпуск программы вышел в эфир в 1988 году, однако до этого в течение двадцати лет выпускался одноименный научно-популярный телекиножурнал. Ведущими были Александр Згуриди, Василий Песков, Николай Дроздов и Алексей Ларпин. Передача удостоилась премии "ТЭФИ" и золотой медали имени Ю. А. Сенкевича Русского географического общества.