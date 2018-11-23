Роскомнадзор начал штрафовать Sports.ru и Дудя за ненормативную лексику

Роскомнадзор с августа начал массово выписывать протоколы об административном правонарушении за использование мата в блогах, которые сторонние авторы публикуют на сайте Sports.ru. Об этом написал генеральный директор издания Дмитрий Навоша на своей странице в Facebook.

Навоши сообщает, что Роскомнадзор уже составил 17 протоколов. Четыре из них были рассмотрены в судах: по двум суд встал на сторону Sports.ru, а еще по двум суд оштрафовал заместителя гендиректора Sports.ru Юрия Дудя, который на момент публикации материалов был главным редактором издания (он покинул эту должность в сентябре этого года). В обоих случаях штрафы выписаны на 5000 руб. Еще четыре протокола суд рассмотрит 26 ноября. По девяти протоколам слушания пока не назначены.

Один из штрафов Дудь получил за текст из фанатского блога про футбольный клуб «Спартак». Другой — за публикацию видео из Рима, когда сломался эскалатор, на котором ехали фанаты ЦСКА.

«Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор (и какой вред общественной морали наносит публикация документальной съемки резонансного ЧП), вопрос отдельный», — негодует Навоша.

Sports.ru — одно из крупнейших спортивных российских СМИ.

Sports.ru планирует оспаривать в вышестоящем суде как уже принятые решения по штрафам, так и те, которые возможны в будущем. По словам Навоши, блоги, претензии к которым есть у Роскмондазора, Дудь не читал и не редактировал, поэтому претензии к нему абсурдны:

Пользовательский контент типа «комментарий» Роскомнадзору понятен. Пользовательский контент типа «пост» – почему-то до сих пор нет. <...> У РКН давно отработана схема «зачистки» пользовательского контента типа «комментарий» – попробуй не удали в течение 24 часов после получения предписания. Обычный абсурд, какого много, но который надо все-таки как-то ограничивать.

Представители Роскомнадзора ответили ему на странице ведомства в социальной сети Facebook:

Для сетевых изданий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского. Употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено.

За публикацию материалов с матом предусмотрена административная ответственность и ответственность за размещение материалов с матом несет редакция, напоминает Роскомнадзор и сообщает, что инспекторы неоднократно разъясняли это представителям редакции Sports.ru, в том числе при составлении административных протоколов:

Административные меры мы применяем только в случае регулярных и однотипных нарушений, — написал Роскомнадзор. — Причем рассмотрение дел данной категории отнесено к компетенции судов.

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