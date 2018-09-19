Юрий Дудь стал заместителем гендиректора Sports.ru

Бывший главный редактор Spotrs.ru Юрий Дудь назначен на должность заместителя генерального директора этого спортивного портала. Новым главредом стал Александр Аксенов, шеф-редактором — Влад Воронин, сообщил на странице в Facebook Юрий Дудь:

Алекс Аксенов за год (с сентября-2017 шеф-редактором был он) пересобрал всю редакционную работу, и на сайте снова стало много отличного чтива... Влад Воронин — воспитанник Sports.ru: он пришел на сайт в 2010-м, когда ему было 17, и очень быстро стал одним из важнейших людей. Любой, кто пересекался с ними, в курсе: редакторов лучше в спортивных медиа нет.

Сам Дудь станет заместителем генерального директора Дмитрия Навоши:

Буду помогать Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего — деньгами (контентом — тоже, но меньше). Нервничаю, подгрызаю ногти, но, надеюсь, потяну.

Он добавил, что кадровые перестановки произошли еще в начале осени, но только сейчас «из-за разных забот и агоний» получается о них объявить.

Фото: daily.afisha.ru