Дудя оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером сто тысяч рублей блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда

«Решение суда будем обжаловать», — заявил его адвокат Ильнур Шарапов.

Ранее процесс откладывали для психолого-лингвистического анализа его видеороликов. В Лиге безопасного интернета, настаивавшей на этой проверке и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, рассказали РИА Новости, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Последний сам стал фигурантом аналогичного дела. Исполнителя также оштрафовали на сто тысяч рублей.