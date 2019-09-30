Дума Северска приняла новые правила аккредитации журналистов

Сен 30, 2019

Дума Северска приняла новые правила аккредитации журналистов. Согласно им, посещать собрания могут только аккредитованные журналисты. При этом они «должны придерживаться делового стиля одежды» и «предварительно до выхода в СМИ согласовывать тексты».

На сайте Думы уточняется, что в дальнейшем правила аккредитации СМИ могут измениться. 

В ходе собрания депутат от ЛДПР Алексей Выборов раскритиковал данную инициативу. Он отметил, что правила исключают появление на заседаниях блогеров и просто жителей города, которым может быть интересна деятельность Думы:

На сегодняшний день мы живем немножко в другом мире. Немного поменялась система координат. Есть такое понятие, как интернет-пространство, такое понятие, как блогеры. <...> Что касается предварительного согласования текстов, интервью, сообщений, то это ни в коем случае не нужно. Я бы такого никогда не делал. Считаю это прямым попранием лично моих прав, — подчеркнул Алексей Выборов. 

По его словам, часть правил (например, о дресс-коде) взяты откуда-то с потолка:

Давайте понимать, что нас избрал народ. Мы не работаем в каком-то замкнутом сообществе, мы должны взаимодействовать с обществом. И если эти люди нас избрали, то они имеют полное право знать о нас всю информацию. Я считаю, что Дума должна быть максимально открытой. Нужна трансляция, должна быть возможность приводить любых людей. Мы живем в открытом обществе демократического характера. И мы должны придерживаться этой позиции. А если никаких свобод и прав у журналистов не будет, то тогда можно все закрывать — и телевидение, и интернет, — ходить на работу, жить в закрытом мире в закрытом городе в закрытой семье. Отличный мир будет.

Наталья Денисова, редактор интернет-СМИ «ЗАТО-Говорим»:

Раньше на заседаниях Думы можно было присутствовать только по приглашению. Но, насколько я знаю, проблем с допуском ни у кого не возникало. Сейчас будем аккредитовываться. Надеюсь, что аккредитуют все СМИ, а не будут выбирать только «достойных». По поводу согласования, то я считаю, что если материал заказной, то есть оплаченный, то эта нормальная практика. Но если материал редакционный, то право редакции ставить его таким, какой он есть. Если кто-то не согласен, то, пожалуйста, опровергайте его в суде или просто договаривайтесь о внесении правок.

 

Александр Красноперов, работал на ТВ2, в газете «Томские новости»:

Предварительная цензура — подлость. Такое только при советской власти проходил. Целый отдел сидел в издательстве. Дикость. Запрет на сообщение своего мнения — грубейшее нарушение права свободы слова. Идите в суд! Хотя что там суд. Но идите! А внесудебно устанавливать, что можно писать и что нельзя — не конституционно. Отказ допуска любого гражданина, а не только журналиста в любое госучреждение — нарушение прав гражданина. Но все эти права давно порушены.

Источник: ТВ2
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