Дума Северска приняла новые правила аккредитации журналистов. Согласно им, посещать собрания могут только аккредитованные журналисты. При этом они «должны придерживаться делового стиля одежды» и «предварительно до выхода в СМИ согласовывать тексты».

На сайте Думы уточняется, что в дальнейшем правила аккредитации СМИ могут измениться.

В ходе собрания депутат от ЛДПР Алексей Выборов раскритиковал данную инициативу. Он отметил, что правила исключают появление на заседаниях блогеров и просто жителей города, которым может быть интересна деятельность Думы:

На сегодняшний день мы живем немножко в другом мире. Немного поменялась система координат. Есть такое понятие, как интернет-пространство, такое понятие, как блогеры. <...> Что касается предварительного согласования текстов, интервью, сообщений, то это ни в коем случае не нужно. Я бы такого никогда не делал. Считаю это прямым попранием лично моих прав, — подчеркнул Алексей Выборов.

По его словам, часть правил (например, о дресс-коде) взяты откуда-то с потолка:

Давайте понимать, что нас избрал народ. Мы не работаем в каком-то замкнутом сообществе, мы должны взаимодействовать с обществом. И если эти люди нас избрали, то они имеют полное право знать о нас всю информацию. Я считаю, что Дума должна быть максимально открытой. Нужна трансляция, должна быть возможность приводить любых людей. Мы живем в открытом обществе демократического характера. И мы должны придерживаться этой позиции. А если никаких свобод и прав у журналистов не будет, то тогда можно все закрывать — и телевидение, и интернет, — ходить на работу, жить в закрытом мире в закрытом городе в закрытой семье. Отличный мир будет.

Наталья Денисова, редактор интернет-СМИ «ЗАТО-Говорим»:

Раньше на заседаниях Думы можно было присутствовать только по приглашению. Но, насколько я знаю, проблем с допуском ни у кого не возникало. Сейчас будем аккредитовываться. Надеюсь, что аккредитуют все СМИ, а не будут выбирать только «достойных». По поводу согласования, то я считаю, что если материал заказной, то есть оплаченный, то эта нормальная практика. Но если материал редакционный, то право редакции ставить его таким, какой он есть. Если кто-то не согласен, то, пожалуйста, опровергайте его в суде или просто договаривайтесь о внесении правок.

Александр Красноперов, работал на ТВ2, в газете «Томские новости»: