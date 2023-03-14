Дума утвердила 15-летний срок за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в административный и Уголовный кодекс, по которым за дискредитацию и фейки об участниках боевых действий будет грозить до 15 лет колонии и 5 млн руб. штрафа.

Авторами поправок стали депутаты во главе с Председателем ГД Вячеславом Володиным.

Депутаты утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс. В соответствии с ними наказание по ч.1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч.1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения госорганами России своих полномочий за рубежом) увеличивается с трех до пяти лет. Наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) вырастет с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы по этим статьям — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн руб.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram.