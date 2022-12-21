Дума запретила иностранные мессенджеры в госуслугах

Госдума приняла закон, который запрещает передавать личные данные в иностранных мессенджерах при предоставлении государственных и банковских услуг или выполнении государственного задания. Соответствующая поправка была принята депутатами в рамках второго чтения законопроекта о регулировании онлайн-ресурсов с объявлениями.

Поправки вносятся к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации». Законом запрещается использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов или предоставления информации, содержащей персональные данные россиян или данные о денежных переводах. Запрет распространяется и на компании с государственным участием, а также финансовые организации.

Роскомнадзор должен будет составить список таких иностранных мессенджеров и опубликовать его на официальном сайте. Если закон одобрят Совет Федерации и президент, он вступит в силу с 1 марта 2023 года.