Думский пул журналистов увеличился до 1050 человек

Пул журналистов в Госдуме увеличился до 1050, передает пресс-служба нижней палаты со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

«Это самый большой пул в Российской Федерации среди всех органов государственной власти», — отметил Володин.

Он также поблагодарил журналистов за то, что они приняли решение быть «связующим звеном между парламентом и обществом», чтобы открыто, беспристрастно рассказывать о работе депутатов, о принимаемых решениях.

В 2022 году в пуле был аккредитован 1031 журналист.