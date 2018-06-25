Союз журналистов Казахстана наградил Павла Дурова премией

Павел Дуров решением правления Союза журналистов Казахстана (СЖК) награжден премией за принципиальную позицию против цензуры, сообщается на сайте организации:

За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации «Интернет-проект» награжден основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По итогам республиканского творческого конкурса премию СЖК 2018 года также получили 12 журналистов и один творческий коллектив.

В 2014 году лауреатом премии СЖК в номинации «журналистское расследование» стал создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.