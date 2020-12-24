Дуров объявил о начале монетизации Telegram

С 2021 года мессенджер Telegram начнет монетизироваться, сообщил его основатель Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Компания создаст собственную рекламную платформу для каналов, которая «обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность» и позволит мессенджеру «покрывать расходы на серверы и трафик». Нововведение коснется массовых публичных Telegram-каналов, построенных по принципу вещания «один ко многим», число подписчиков которых может достигать миллионов и которые «имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями». Сейчас, по словам Дурова, владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Эти объявления «выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы».

Telegram предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. «Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными», — рассказал Дуров.

Дуров не исключил появления платных стикеров: «Если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса».

При этом Дуров подчеркнул, что «большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения»: все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, а в сервисах с личными и групповыми чатами не будет рекламы.