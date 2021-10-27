Дуров проанонcировал скорое появление официальной рекламы в Telegram

В Telegram-каналах появится реклама. По словам создателя мессенджера Павла Дурова, многие пользователи едва заметят нововведения.

Дуров в своём канале рассказал подробности «официальной рекламы» в мессенджере:

1. Ненавязчивость. Рекламные сообщения в Telegram будут ограничены 160 символами. Никаких внешних ссылок и фотографий. Объявление появится только просмотра всех новых постов в канале.

2. Рекламных сообщений не будет в списке чатов, личных беседах или группах. Изменения затронут только большие каналы, где больше тысячи подписчиков.

3. Не будут использованы личные данные. Содержимое рекламы будет зависеть от тематики каналов. Рекламодатели смогут сами выбирать язык рекламы и даже конкретный канал.

4. Никакого таргетинга. Все пользователи будут видеть одни и те же рекламные сообщения.

«В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Павел Дуров.