Дуров сообщил, что реклама в Telegram значительно превзошла рынок

Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион. Реклама, недавно введенная в мессенджер, растет значительно быстрее рынка. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Основатель мессенджера отметил, что Telegram Premium все еще составляет малую часть доходов компании, но сервис неуклонно растет с каждым днем. Он отметил, что компания использовала подход к рекламе с учетом конфиденциальности. Дуров заявил, что никакие личные данные пользователей не используются для таргетинга, а реклама демонстрируется только в публичных каналах.

Кроме того, Дуров добавил, что зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без физической сим-карты. Для этого потребуется приобрести на платформе Fragment анонимный номер, формируемый случайным образом на базе блокчейна.