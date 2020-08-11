Дуров сообщил об использовании «инструментов антицензуры» во время протестов в Белоруссии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что во время протестов в Белоруссии, связанных с выборами президента, на платформе работают «инструменты антицензуры». Так он ответил на публикацию в Twitter о том, что другие мессенджеры в стране недоступны.

«Мы активировали наши антицензурные инструменты в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако соединение все еще очень нестабильное, поскольку интернет периодически полностью отключается во всей стране», — написал Дуров.

Его сообщение стало ответом на твит, в котором отмечается, что, в отличие от Telegram, ни Facebook, ни WhatsApp, ни Instagram в Белоруссии не работают.

Проблемы с интернетом в Белоруссии начались в день выборов. Лукашенко и главный оператор страны «Белтелеком» говорят, что отключение происходит из-за границы.