Основатель Telegram Павел Дуров упрекнул российские СМИ в искажении его цитат из-за перевода его англоязычных высказываний с помощью Google Translate. В качестве примеров он привел публикации в Forbes и «Ведомостях», а также Life и МК. Соответствующий пост размещен в его Telegram-канале.

«Призываю сотрудников СМИ работать с оригиналом текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании», – написал Дуров, подчеркнув, что указание на факт перевода имеет особое значение в случае с двуязычными ньюсмейкерами.

«Ситуация, при которой машинный перевод преподносится как прямая речь, дезориентирует аудиторию и подрывает авторитет изданий», – отметил Дуров.

Высказывание основателя Telegram последовало после того, как российские СМИ написали со ссылкой на его англоязычный канал, что заработанные им миллионы не сделали его счастливым.

«Например, русский Forbes перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве "However, this has never been what made me happy" (“Однако не это делало меня счастливым”) как “Однако это никогда не делало меня счастливым”, а Ведомости и вовсе как “Однако меня это никогда не радовало”», - рассказал Дуров.

Он добавил, что также многие российские СМИ вынесли это высказывание в заголовок новости.

«Изначальный смысл, который заключался в том, что я был (и остаюсь) счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным – согласно этим изданиям, я был несчастным и даже миллионы не спасали», – пожаловался Дуров.

По его словам, такие публикации являются примером «некорректной работы алгоритма Google Translate».

«К сожалению, машинный перевод еще не может полностью заменить ручной. (...) Сегодня СМИ по всему миру переживают кризис, и не у каждого издания есть ресурсы на штатного переводчика», - посетовал Дуров.

Сообщение с критикой публикаций российских СМИ было опубликовано Дуровым в его русскоязычном телеграм-канале, тогда как изначальный пост, который стал первоисточником российских публикаций, Дуров написал на английском языке.