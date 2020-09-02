Журналистское сотрудничество по-голландски

Кроме того, тема здравохраны близка каждому из нас: в моем кругу друзей и родственников тоже есть медработники, которые рассказывают о ситуациях нарушений и не понимают, как такое возможно. Так и сложилось, что я с головой окунулась в эту тему.

— А в чем принципиальные отличия законодательств 2006-го и 2015-го годов?

— До 2006 года главными игроками были некоммерческие фонды, которые от имени государства управляли страховыми выплатами граждан и направляли их по востребованию. Отсюда возникали длинные очереди, и здравоохранение становилось все менее эффективным. С 2006 года любой человек (без удостоверения о квалификации — Ж) мог основать коммерческую организацию по предоставлению услуг соцзащиты. А главное — изменилась мораль: зарабатывать на соцзащите и делать прибыль стало нормой. Любая услуга в сфере здравоохранения стала рассматриваться как товар, продукт с собственным кодом и ценником. Эти изменения (внедрение рыночного подхода в здравохрану) были направлены на увеличение эффективности системы. В 2015 году был принят закон о децентрализации, когда страховые средства перешли из рук государства в управление муниципальными властями. Предполагалось, что местная власть лучше знает, куда направить финансовые потоки.

— В 2014 году ты получила награду за лучшую онлайн — расследовательскую журналистику. А совсем недавно, в июне — приз публики (зрительских симпатий) «Плита» за расследование «Ковбои соцуслуг». Мои поздравления! В чем их принципиальное отличие и почему награда так странно называется?

— Один известный журналист когда-то заметил, что хорошая журналистика сравнима с плитой: чтобы добраться до сути, нужно сдвинуть плиту и показать, что скрывается в тени, под этой плитой. «Плита» считается высшей журналистской наградой в Нидерландах. Мы невероятно рады получить приз публики. В нашем случае не жюри, а именно аудитория проголосовала за нас, и нам это особенно приятно.

— Ты говоришь о получении этой награды во множественном числе, не о себе лично, а о «нас»...

— Потому что это наша совместная работа с моими коллегами из общественного вещания KRO-NCRV: Йерри Верманен (Jerry Vermanen), Дирк Мостерт (Dirk Mostert) и Йолин де Фрис (Jolien de Vries). Это сотрудничество было очень ценным: вчетвером мы смогли добиться того, что не смогли бы сделать поодиночке. Для меня лично оно стало новым опытом: мою первую награду по журналистике (2014) я получила за собственное расследование локальной ситуации, которая, как позже выяснилось, разворачивалась по всей стране (работникам соцслужб незаконно предлагали становиться самозанятыми, и муниципалитеты поощряли это беззаконие.)

— С чего началось ваше сотрудничество по расследованию чрезмерных доходов «ковбоев соцуслуг»?

— Так сложилось, что в апреле прошлого года (2019) только начинала свою работу тогда еще небольшая редакция дата-журналистов Pointer, наши главные редакторы вели между собой переговоры о том, как здорово было бы объединить знания ФТМ в области анализа финансовых отчетов и навыки Pointer в сфере дата-анализа. Кроме того, у общественного вещания KRO-NCRV, под крылом которого сформировался Pointer, есть выход на радио и телеканал. Вместе мы провели совещание и состыковали наши интересы и навыки по этой теме. Мои коллеги по ФТМ уже писали о невероятно высоких доходах соцслужб на их прежней работе в локальных медиа, теперь же был подходящий момент исследовать такие компании в общенациональном охвате.

— Насколько я поняла, все данные о компаниях соцслужб находятся в открытом доступе CIBG. Получается, на совещании выяснилось, что с этого надо начинать расследование?

— Да, и благодаря тому, что один из нас, Йерри Верманен, дата-журналист редакции Pointer, знает, как одновременно обработать всю базу данных. И это потрясающе: лично я использовала эти данные на протяжение долгого времени в своих материалах.

— В подкасте ты рассказываешь, что, работая над расследованием, ты провела «много одиноких часов за рабочим столом у себя дома». Несмотря на это, вы считаете это расследование сотрудничеством. Из чего же тогда оно складывалось? Вы распределяли роли-обязанности, кто что делает?

— На самом деле, работа шла органично: у каждого есть своя экспертиза. Йерри сделал подробную раскладку по базе данных (компании по видам услуг, код компании, прибыль, выручка и другие показатели — Ж). У меня большой опыт того, как «читать» годовые отчеты. Достаточно быстро я обучила Йолин (радиоведущая Reporter Radio) расшифровывать отчеты, и вместе мы обработали ровно 174 компаний соцуслуг. Баснословная прибыль 97 из них, по результатам расследования, была ничем необоснованной; с наиболее экстремальных выручек мы и начали расследование. Конечно, мы работали на расстоянии, кто у себя дома, кто в редакции. Работа кропотливая, и чтобы сделать ее качественно, мы действительно провели над отчетами много часов в одиночку.

«Плиту» подняли! Член жюри (слева) вручил голландской четверке высшую журналистскую награду: Eelke van Ark, Jerry Vermanen, Dirk Mostert, Jolien de Vries.

Мы постоянно поддерживали друг с другом контакт по телефону или в редакции KRO-NCRV (город Хильверсум). Кроме того, мы обрабатывали данные в одном файле Google Spreadsheets, где каждому из нас видно, кто какую информацию добавил по конкретной компании. Мы вылавливали самые невероятные факты: автомобили класса люкс или эксклюзивные мотоциклы, декларированные на имя компании соцуслуг.

— Неужели такие подробности есть в годовых отчетах?

— Не только там. По сути мы цеплялись за любую информацию в онлайне: вебсайт компании, все, что постят руководители на своих страничках в социальных медиа. Мы изучали их круг контактов, семейные связи и информацию в кадастре недвижимости и выход на совладельцев.

— Как каждый из вас делал свой материал из общего котла фактов и данных, которые вы установили? Ведь повторы неизбежны, но в результате каждый опубликовал свой эксклюзивный журналистский продукт. Не было ли опасений или зависти по поводу соблюдения своей эксклюзивности?

— Это было стопроцентное сотрудничество, и мы всегда исходили прежде всего из того, как поддержать и чем подкрепить друг друга. Возможно, важными слагаемыми нашего успеха было то, что Йолин делает радио-, а Дирк — телепрограммы, Йерри — раскладку обработанных данных, а я публикую тексты. По сути, каждый создает свой отдельный медиапродукт, несмотря на общий навар данных. Это, конечно, упрощает работу каждому из нас. Возможно, нам было бы гораздо труднее, если бы каждый делал свой текст. Тогда уж лучше совместно написать один текст и опубликовать его.