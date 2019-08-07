Два крупных издательства США объявили о слиянии 

Медиахолдинг GateHousе и компания Gannett объявили о слиянии. Обе компании столкнулись с падением доходов от печатной прессы. По данным исследовательского центра Pew Research Center, с 2008 по 2018 год газеты потеряли около 57 % дохода от рекламы и около 49 % — от своего ежедневного тиража.Руководство рассчитывает, что за два года сократит расходы группы на $275-300 млн.

New Media сделка обойдется в $1,4 млрд.

После ее завершения акционерам Gannett будет принадлежать около 49,5 % объединенной компании, остальные 50,5 % будут находиться в собственности акционеров New Media.

До слияния GateHousе издавала 154 ежедневные газеты в 39 штатах, аудитория 84 млн человек в месяц.

Gannett выпускала общенациональную газету USA Today и множество локальных изданий.Объединенная компания будет называться Gannett, а управлять ею станет нынешний гендиректор New Media Майкл Рид.