Как снять сглаз с региональных медиа

Эта история началась два года назад в Астрахани. Или Южной Венеции. Или Каспийской столице. Так пафосно зовут наш регион любители выскопарного слога и чиновники на разных светских раутах и в своих социальных сетях.

На самом деле Астрахань известна большей части России как родина арбузов, икры и рыбалки, но мало кто знает, что на самом деле Астрахань — это еще и Город любви.

Я расскажу вам о том, каково это — создавать региональное медиа в Городе любви. Дело было в декабре. Я только что уволилась с должности главреда одного местного издания и сидела размышляла о вечном: «Так, у нас много медиа, которые пишут всякие новости, сводки с СК, но у нас нет какого-то медиа, которое писало бы что-то очень классное, веселое и делало спецпроекты. Почему никто этого не делает?» Вопрос оказался риторическим, и уже на следующий день я расчерчивала рубрикатор для DVOR.MEDIA.

Нет, я не ждала, что мы станем чем-то «вау» (а зря), просто во мне были большое желание, опыт и огонь в известном месте. Купила домен, хостинг, собрала команду. Мы начали работу, и в первые месяца три все даже шло хорошо. А потом в один день у меня кончились деньги. Настолько кончились, что нечем было оплатить хостинг. Команда решила, что кто-то навел сглаз на наш DVOR, и мы собрались на внеплановое совещание.

ПРИЗНАК СГЛАЗА № 1. НЕЧЕМ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ХОСТИНГ

— Сколько можно делать что-то на одном энтузиазме? Нам нужно где-то достать деньги, — бодро произнес наш фотограф.

— Вот ты первым и предложишь, где их взять, — уставились мы на него.

Вариантов развития событий было не особо много. Первый — пойти поклянчить госконтрактов у администрации города. И тогда наш сайт выглядел бы так:

Второй — не заключать госконтрактов, а ждать, когда нас заметит «Газпром», «Тинькофф» или МТС.

Но ждать пришлось бы примерно полмиллиона лет, тогда уже завтра наш сайт выглядел бы так:

Мы не очень хотели последнего варианта развития событий, поэтому всей командой решили все-таки связаться с администрацией. Это была наша первая и последняя попытка. Мы написали новость про то, что на Лебедином озере службы города обновили домик для птиц.

Писали креативно, в «своем стиле», чтобы отличаться от других СМИ. Через 20 минут после того, как новость вышла на сайте, нам позвонили «оттуда» и сказали: «Ребят, лучше не надо». Схема, которая столько лет работала у других региональных СМИ, сломалась о наш креатив. Попытка получить госконтракт провалилась. Пора было делать что-то действительно серьезное.

ОБРЯД ПРОТИВ СГЛАЗА: «НАТИВКА!»

В этот раз наш фотограф молчал. Затем я отчего-то ляпнула:

— Например, мы можем делать нативку!

На носу было 23 февраля.

— Можно замутить с кем-нибудь из местных компаний спецпроект про подарки! — подхватила мою идею шеф-редактор.

— А что обычно дарят мужикам?

— Носки-и-и-и!

— Ну нет. Давайте глобальнее. Мозговой штурм набирал обороты, и через час шеф-редактор выдала:

— Инструменты! Часто дарят их! Давайте сравним разные типы мужчин с разными инструментами.

— Звучит революционно, — произнес молчавший до этого фотограф. Как итог, мы нашли компанию, которая продает в Астрахани топовые электроинструменты, робко поделились нашей крутой идеей с владелицей.

— Эльвира, у нас задумка с пятью мужиками. Мы можем отснять их вместе с вашими инструментами и сделать что-то типа инструкции по применению к астраханским мужчинам.

Владелица магазина слушала молча. На наше счастье она оказалась отчаянной, и через три дня мы встретились в фотостудии. У нас получилось примерно вот так.

Сайт, который существовал около 3 месяцев, сделал около 90 000 охвата по всем астраханским пабликам. Успех мы отмечали неделю. Наш клиент получил продажи. А мы получили деньги — 5000 рублей. Три из них я отдала фотографу за съемку, две — за аренду фотостудии. Как вы понимаете, хостинг по-прежнему плакал и просил его оплатить. Сайт вот-вот грозился вообще выпасть из виртуального пространства и отключиться, поэтому подумали: так, у нас уже есть первый опыт, надо попробовать сделать что-то подобное. Сделали коммерческое предложение с кейсом про инструменты, отправили в разные компании.

Результат — сотрудничество с «Мегафоном», Сбербанком, «Ростелекомом».

С «Мегафоном», кстати, была очень крутая съемка. Для фотопроекта мы долго искали живого осетра. Нас спас один астраханский рыбный магазин. На вопрос: «У вас есть что-нибудь похожее на живого осетра?» — они ответили: «У нас есть замороженная голова». В общем, мы взяли в аренду замороженную голову осетра, взяли солиста Астраханского театра оперы и балета и сделали вот это.

Итак, как думаете, сколько же мы заработали на нативной рекламе в первый год работы? Ответ: 238 000 руб. Да, за год. Это примерно как часовая консультация Ильяхова. Угу, и бюджет DVOR. MEDIA из Астрахани.

ПРИЗНАК СГЛАЗА № 2. НЕТ ТРАФИКА

Конечно, опыт с нативной интеграцией нас зажег. Мы зарабатывали! Сами оплачивали хостинг, свои гонорары, и нам даже хватало на доширак. Команда решила, что всемогуща и может легко ходить и предлагать свои креативы всем. Но не все было так радужно. Чем чаще мы ходили со своими предложениями о сотрудничестве к компаниям, тем чаще получали один и тот же вопрос: «А какие вы по счету в рейтинге LiveInternet?»

— Парам-парам-пам!

Да-да, в регионах самый топовый показатель работы медиа — это место в известном агрегаторе. Найдите нас. Правильно, нас нет даже в двадцатке.

— Простите, ребят. У вас классное портфолио, но на самом деле оно почти ничего не значит. Региональным компаниям нужно наличие трафика.

Нам стало очень грустно от этого разговора, и мы решили, что будем наращивать трафик — делать какие-то хайповые материалы, новости, которые будут заводить людей на сайт. Как в Астрахани выглядят статьи, которые собирают трафик:

Мы поддались искушению и тоже решили попробовать. Вот как это выглядело.

Новость про парня с нарощенными ресницами собрала небывалые для нас 10 000 просмотров. Мы думали, хостинг рухнет от счастья. Но на следующий день нам написал этот самый парень и попросил убрать новость, потому что его закидали негативом в комментариях и личных сообщениях. В этот момент мы осознали, что вообще-то создавались как антипод всем этим скандальным новостям. Пора было снова делать что-то серьезное.

ОБРЯД ПРОТИВ СГЛАЗА: «ТАРГЕТ!»

Снова сбор всей редакции. Снова мозговой штурм. Снова три щепотки баскунчакской соли и лапка суслика (ой), и спасение найдено.

— Мы можем использовать для трафика не кликбейтные или какие-то желтушные новости, а пользоваться Digital! Например, настраивать таргет, делать посевы в пабликах и работать с блогерами! — выдала в процессе обряда наш спецкор Лиза.

Теперь все уставились на милое кудрявое создание. В ее словах скрывалось решение. Надо было тестить. Для начала нам пришлось вложить свои деньги (осталась пара тысяч от хостинга). Но это очень быстро окупилось, и к нам потекли читатели. Потенциальные клиенты увидели желанную статистику и стали охотнее давать согласие на работу с нашим медиа. Казалось бы, настает время расслабиться, но нет. Нас настиг он.

ПРИЗНАК СГЛАЗА № 3. ОТСУТСТВИЕ НОВОСТЕЙ

Вот вы смеетесь, а попробуйте поработать в региональном СМИ. Иногда у нас действительно случается так, что писать вообще не о чем. В эти моменты сводка Топ-Яндекс в регионе может выглядеть вот так:

Да-да, все астраханские СМИ написали новость о рисе из будущего. О чем она? О том, что на самом деле на упаковке риса стояла дата следующего дня. Отличный инфоповод. Мы тоже десятки раз высасывали новости из пальца. Верхом нашего командного творчества было вот это:

Возможно ли работать хорошо, когда ты выдаешь контент такого качества? Нет! Но как быть, когда в регионе реально штиль и не происходит ровным счетом ничего? Ответ нам снова дали ритуальные действия. В этот раз мы добавили еще и протертой полыни.

ОБРЯД ПРОТИВ СГЛАЗА: «ИНТЕРАКТИВЧИК!»

Сомкнув наши творческие ряды, купив шоколадки спецкору Лизе и шеф-редактору Лере, мы уставились на них с надеждой. Но помощь пришла, откуда не ждали. Юля, главная филологиня нашего DVORa, вдруг произнесла заветное слово «интерактив».

— Можно делать разные тесты на сайте, игрушки, которые будут наших читателей развлекать, и они не обязательно должны быть привязаны к каким-то событиям. А еще мы можем снимать видосы!

Золото ты наше, Юля. В тот же день мы накидали тучу идей для тестов и всяких игр из разряда «Сколько в тебе астраханца», «Какой из тебя рыбак», «Собери свою банку черной икры».

А еще под интерактивчиком подразумевался выход из онлайна. Представляете, оторвать свою пятую точку от стула в редакции и выйти на улицу, чтобы сделать какое-то классное мероприятие. Например, вместе с астраханскими урбанистами наш автор пришел в самый центр города ночью с ведрами и отмыл самое грязное здание. Урбанисты повесили на нем таблички, что оно может быть красивым. Мы написали новость об этом. Паблики взорвались, астраханские СМИ тоже. Так мы создали инфоповод не только себе, но еще и коллегам.

Ну и главная идея для интерактива — спецпроекты. Например, в Астрахань приехали новые автобусы. Все СМИ написали: «В Астрахань приехали новые автобусы». Мы пошли и сняли спецпроект — затестили все фишки этих новых автобусов. Опять же — наши фото разлетелись не только по астраханским пабликам, но и по федеральным.