Двух журналистов «Белсата» оштрафовали на $520 каждого

Журналисты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский оштрафованы судом на 50 базовых величин (1350 белорусских рублей, или около $520) каждый по статье о нарушении закона о СМИ (ст. 22.9 КоАП). Об этом сообщил сам «Белсат».

Оба были задержаны в минувшую субботу, когда освещали в Минске женский марш.

Их дело рассматривал суд Октябрьского района. Кроме статьи 22.9 им вменили также статью 23.5 о неповиновении милиции. Дело по второй статье суд направил на доработку.

В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что Андрееву и Калитовского уже отпустили из СИЗО на Окрестина, где они провели три дня.